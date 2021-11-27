السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاصفة أروين تقطع الكهرباء عن عشرات الآلاف فى بريطانيا

انقطاع الكهرباء في
انقطاع الكهرباء في بريطانيا

انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في أنحاء بريطانيا، الليلة الماضية، مع اجتياح العاصفة «أروين» أجزاء من البلاد مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى حوالي 160 كيلومترا في الساعة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية إن رياحا سرعتها حوالي 157 كيلومترا في الساعة هبت على بريزلي وود في نورثمبرلاند، بشمال شرق إنجلترا.

وأضاف أن تحذيرات من المستويين الكهرماني (العنبري) والأصفر ما زالت قائمة اليوم السبت في معظم أنحاء البلاد.

وذكر على تويتر أن "العديد من الطرق ما زالت مغلقة، لذا يرجى التنقل فقط عند الضرورة القصوى".

وقالت شركة توزيع الكهرباء «نورذرن باورجريد» إن أكثر من 55 ألف مشترك في مناطق نورثمبرلاند ودورام وتاين ووير عانوا من انقطاع الكهرباء، ويعمل مهندسون أيضا على إعادة إمدادات الكهرباء‭‭ ‬‬في اسكتلندا وجنوب إنجلترا.

يذكر أن العاصفة أروين تصاحبها رياح بلغت سرعتها 100 ميل في الساعة (160 كيلومترًا في الساعة) اجتاحت بعض المناطق في بريطانيا، حيث لقي رجل حتفه، وتضررت بعض المباني وسقطت أشجار بسبب الرياح "المدمرة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن مكتب الأرصاد الجوية قوله إن سرعة الرياح بلغت 98 ميلًا في الساعة في منطقة "بريزلي وود" في نورثمبرلاند.

وبينما انتهى التحذير ذو اللون الأحمر من الطقس في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قال مكتب الأرصاد إن التحذيرات باللون البرتقالي من خطورة الرياح، ولا تزال قائمة مع توقعات "بهبوب رياح قوية للغاية" في العديد من الأماكن.

ونصح المكتب المواطنين بتجنب السفر غير الضروري، ووصف الرياح التي هبت خلال الليل بأنها "مدمرة" وأثرت على "مساحة شاسعة من المملكة المتحدة".

مكتب الأرصاد الجوية العاصفة أروين بريطانيا التيار الكهربائي الكهرباء انجلترا

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