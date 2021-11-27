السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

4 فعاليات بالكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية في الصعيد

الكنيسة
الكنيسة

يعتبر الصعيد المصري، مركز قوة من مراكز القوى في الكنيسة القبطية، سواء كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية او الكاثوليكية. 

فعلى سبيل المثال ومن إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أنه تحت رعاية صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وفي إطار خطة مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بمواصلة التكوين الدائم، نظم المكتب بإشراف الأب أنطون عياد، والأب إرميا عياد، مسؤولي المكتب، تم تنظيم ندوة بفندق أم المحبة الإلهية بدير درنكة بأسيوط لمدة يومين، حول مفهوم فريق العمل الناجح، والقيادة، وأنماطها.

وقاد فعاليات الندوة الأستاذ ريمون إسحق، بمشاركة أربعة وستين خادمًا من مختلف كنائس الإيبارشية.

كما ذكرت صفحة مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج، أن صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، التقى بأعضاء رابطة المحامين بسوهاج.

وألقى نيافته محاضرة حول روحانية المحامي، مشيرًا إلى أن المحاماه رسالة، قبل أن تكون مهنة.

ومن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، شارك نيافة الأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص في الندوة العلمية "الامن الفكرى وتصحيح المفاهيم" التي أقامتها جامعة جنوب الوادي فى إطار النشاط الثقافي للجامعة برعاية الأستاذ الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة.

كما استقبل دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر الآباء كهنة الأقصر السبعة الجدد الذين تمت سيامتهم بيد قداسة البابا تواضروس الثاني.

وتوجه الكهنة الجدد إلى دير الشايب، بصحبة نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، عقب سيامتهم وذلك لقضاء فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة الكهنوتية فيه.

كان قداسة البابا قد سام أمس في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون ٣٧ كاهنًا جديدًا للخدمة بالأسكندرية والقاهرة والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا والأقصر.

وكهنة الأقصر الجدد هم:

القس بيتر بشرى كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، الأقصر.

القس بافلي أنور كاهنًا لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، الأقصر.

القس ديفيد نبيل كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، نجع الصباغ.

القس يوسف تواضروس كاهنًا لكنيسة الشهيد مارجرجس، نجع الصباغ.

القس لوقا رشدي كاهنًا لكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس، الأقصر.

القس كيرلس روماني كاهنًا عامًا لخدمة قرى الأقصر.

القس هدرا منتصر كاهنًا عامًا لخدمة قرى الأقصر.

ورحب مجمع رهبان الدير بنيافة الأنبا يوساب والآباء الجدد ومرافقيهم من كهنة الأقصر، وأخذت صورًا تذكارية بهذه المناسبة.

الانبا توما حبيب الانبا توما حبيب مطران سوهاج للكاثوليك توما حبيب لأنبا توما حبيب نيافة الانبا توما حبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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