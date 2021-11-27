6 آلاف إصابة جديدة بكورونا فى تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية اليوم السبت، تسجيل 6 آلاف و73 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 64 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية اليوم عن الوزارة قولها، إن 6538 مريضا خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من الفيروس.

ومنذ الأول من أبريل الماضي، عندما بدأت الموجة الثالثة من الفيروس، عالجت تايلاند مليونين و72 ألفا و96 مريضا، فيما تعافى مليون و973 ألفا و76 مريضا حتى الآن.

ومنذ بدء الجائحة، أوائل العام الماضي، بلغ عدد حالات الإصابة مليونين و100 ألف و959 حالة، منها مليونان و502 حالة شفاء، حتى الآن.

وبلغت حصيلة الوفيات 20 ألفا و583 حالات، في الموجة الثالثة و20 ألفا و677، منذ بدء الجائحة.

يذكر أن قام قطاع الصحة أن تايلاند بمنع دخول القادمين من 8 دول إفريقية صنفتها بأنها عالية الخطورة بسبب تفشي السلالة (بي.1.1.529) المتحورة الجديدة من فيروس كورونا.

وقال مسؤول في مؤتمر صحفي، إنه اعتبارًا من ديسمبر سيحظر دخول المسافرين القادمين من بوتسوانا وإيسواتيني وليسوتو ومالاوي وموزمبيق وناميبيا وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

ومع ظهور المتحوّرة الجديدة في جنوب إفريقيا، بدأت الحدود تُغلَق، إذ قرّرت دول أوروبية عدّة الجمعة تعليق الرحلات الجوّية من هذا البلد، بينما فرضت بلدان أخرى بينها اليابان حجرًا صحّيًا.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضًا إغلاق حدودها أمام المسافرين الوافدين من ثماني دول في إفريقيا الجنوبيّة، بعد رصد المتحوّرة أوميكرون.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها، كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من إفريقيا الجنوبيّة وإليها.