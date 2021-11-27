اليوم.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا على مسرح الزمالك

يستعد النجم علي الحجار لإحياء حفل غنائي مساء اليوم السبت في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك على خشبة مسرح الزمالك.

ونفدت تذاكر الحفل بنسبة 90% حيث طرحت أسعار التذاكر على أكثر من فئة وهي تبدأ من 285 جنيها وتصل إلى 1000 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يتغنى علي الحجار خلال الحفل بمجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد والتي نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية بالاضافة الى تترات المسلسلات ومنها المال والبنون، على قد ما حبينا، مش عابر سبيل بنت وولد، ماتمنعوش الصادقين، في قلب الليل، قولنا، زي الهوي، الليل وآخره.

مشاركة علي الحجار في مهرجان الموسيقى العربية

شارك المطرب علي الحجار في فعاليات الدورة الثلاثون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي أقيم في الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر الجاري، حيث شارك خلال المهرجان بحفلين الأول كان على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية والحفل الثاني كان على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية.

ألبوم علي الحجار الجديد

يواصل النجم على الحجار، تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وقال الحجار، إنه يعمل على ألبومه الجديد منذ أكثر من عام ونصف العام وأنهى تسجيل عدد كبير منها، مُشيرًا إلى أن ألبومه الجديد يضم عددًا مختلفًا من الأشكال الموسيقية التى تُناسب جميع الأعمار.

وأضاف أنه من المقرر أن يستقر على ١٢ أغنية فقط، لتكون ضمن أغنيات الألبوم القادم، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بطرحها للجمهور بشكل منفرد على فترات زمنية مُحددة على طريقة الـ"سنجل"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الإلكترونية.

ويتعاون على الحجار فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين هم: حلمي بكر وأحمد الحجار وناصر رشوان ومصطفى إبراهيم وسالم الشهباني وعازف الجاز أسامة عز الدين، وشريف صبحي.