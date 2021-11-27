السبت 27 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا على مسرح الزمالك

علي الحجار
علي الحجار

يستعد النجم علي الحجار لإحياء حفل غنائي مساء اليوم السبت في تمام  الساعة السابعة مساء، وذلك على خشبة مسرح الزمالك.

ونفدت تذاكر الحفل بنسبة 90% حيث طرحت أسعار التذاكر على أكثر من فئة وهي تبدأ من 285 جنيها وتصل إلى 1000 جنيها مصريا.

ومن المقرر أن يتغنى علي الحجار خلال الحفل بمجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد والتي نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة وتنوعت بين الوطنية والعاطفية بالاضافة الى تترات المسلسلات ومنها المال والبنون، على قد ما حبينا، مش عابر سبيل بنت وولد، ماتمنعوش الصادقين، في قلب الليل، قولنا، زي الهوي، الليل وآخره.

مشاركة علي الحجار في مهرجان الموسيقى العربية

شارك المطرب علي الحجار في فعاليات الدورة الثلاثون من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية والذي أقيم في الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر الجاري، حيث شارك خلال المهرجان بحفلين الأول كان على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية والحفل الثاني كان على خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية.

ألبوم علي الحجار الجديد

يواصل النجم على الحجار، تحضيرات ألبومه الغنائي الجديد تمهيدًا لطرحه خلال الفترة المقبلة.

وقال الحجار، إنه يعمل على ألبومه الجديد منذ أكثر من عام ونصف العام وأنهى تسجيل عدد كبير منها، مُشيرًا إلى أن ألبومه الجديد يضم عددًا مختلفًا من الأشكال الموسيقية التى تُناسب جميع الأعمار.

وأضاف أنه من المقرر أن يستقر على ١٢ أغنية فقط، لتكون ضمن أغنيات الألبوم القادم، مشيرًا إلى أنه سوف يقوم بطرحها للجمهور بشكل منفرد على فترات زمنية مُحددة على طريقة الـ"سنجل"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الإلكترونية.

ويتعاون على الحجار فى ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين هم: حلمي بكر وأحمد الحجار وناصر رشوان ومصطفى إبراهيم وسالم الشهباني وعازف الجاز أسامة عز الدين، وشريف صبحي.

علي الحجار أسعار تذاكر حفل علي الحجار المطرب علي الحجار حفل علي الحجار على مسرح الزمالك السبت اسعار التذاكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وقف الطيران المباشر مع جنوب إفريقيا.. وتشديد الإجراءات للقادمين من 7 دول

أول تعليق من «الصحة» على ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

محمود الخطيب رئيسًا للنادى الأهلى.. والمستقلون يغادرون النادى

بلاغ جديد للنائب العام ضد مها أحمد يطالب بإحالتها لمستشفى الأمراض العقلية

الخطيب يتعرض لوعكة صحية بعد إعلان نتيجة انتخابات الأهلى

«شركات السياحة»: فتح الطيران المباشر مع السعودية مؤشر لعودة رحلات العمرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائى

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: بناء وحدات استيطانية جديدة بالخليل تعميق للاستيطان بالضفة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية