السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«مائل للحرارة نهارًا والبرودة ليلًا».. حالة الطقس ودرجات الحرارة 73 ساعة

الطقس
الطقس

يبحث العديد من المواطنين عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت الموافق 27 نوفمبر الجاري، وكشفت هيئة الارصاد الجوية أن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم السبت 27 نوفمبر إلى الخميس 2 ديسمبر 2021، وقالت إنه سيكون طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على الأنحاء كافة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الثلاثة أيام المقبلة

وقالت هيئة الارصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم السبت الموافق 27 نوفمبر، فهو على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 29 درجة والصغرى 17، وعلى شمال الصعيد 29 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 32 درجة والصغرى 14 درجة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الأحد 28 نوفمبر

 أما عن طقس الاحد الموافق 28 نوفمبر فالطقس ،فعلى القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 32 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 16 درجة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة يوم الإثنين 29 نوفمبر

وكشفت هيئة الارصاد الجوية خلال بيانها أيضًا عن الطقس خلال الايام المقبلة حالة الطقس يوم الاثنين 29 نوفمبر فقد على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 16 درجة.

ونصحت هيئة الارصاد الجوية المواطنين العمل على الاستمرار فى ارتداء الملابس الثقيلة وعدم الاستهانة بالطقس، وأضافت أنها ايضًا تنصح السائقين على الطرق بالقيادة الهادئة والحذر من السرعة الكبيرة.

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وتناولنا فى هذا التقرير تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة الثلاثة أيام المقبلة من اليوم السبت 27 نوفمبر إلى الخميس 2 ديسمبر 2021 بحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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