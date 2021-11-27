السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سريلانكا تمنع دخول الوافدين من 6 بلدان إفريقية

كورونا في سريلانكا
كورونا في سريلانكا

قررت سريلانكا منع دخول الوافدين من 6 بلدان في جنوب القارة الإفريقية بسبب مخاوف مرتبطة بسلالة "أوميكرون" الجديدة من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيانٍ اليوم السبت، إنه لن يُسمح بدخول المسافرين من جنوب إفريقيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وناميبيا، وليسوتو، وإيسواتيني، بدءًا من يوم الإثنين.

كما سيتعين على الذين وصلوا من هذه البلدان الستة في اليومين الماضيين، الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 14 يومًا.

وتلقت منظمة الصحة العالمية، لأول مرة الأربعاء، تقارير بظهور إصابات بالسلالة الجديدة في بوتسوانا، وبلجيكا، وهونج كونج، وإسرائيل.

وبسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس "كورونا" هناك يطلق عليها اسم "بي 1.1.529 "، سيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من 6 دول هي: (جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا).

وأغلقت الحكومة السريلانكية، مراكز كانت مخصصة لعلاج مرضى كورونا بسبب انخفاض حالات الإصابة.

وأوضحت صحيفة كولمبوبيدج المحلية، أنه بناءً على ذلك، تم غلق 30 مركزًا علاجيًا تمامًا، وفقًا لما قاله مدير الخدمات الفنية بوزارة الصحة، الدكتور أنور حمداني.

وأضاف، أنه ستتم متابعة عملية الانخفاض في عدد مرضى كوفيد، وسيتم اتخاذ خطوات للإلغاء التدريجي لبقية مراكز العلاج.

وقال الدكتور حمداني، إنه من أصل 34007 أسّرة في مراكز العلاج حاليًا، تم إخلاء 19660 سريرًا حتى الآن، مضيفًا أن حوالي أربعين بالمائة من الأسّرة في وحدات العناية المركزة المخصصة لعلاج كوفيد أصبحت فارغة الآن.

وأشار إلى أن عدد مرضى كوفيد انخفض بشكل كبير، وانتقلت البلاد من المنطقة الحمراء لفيروس كورونا إلى المنطقة الخضراء، و إذا لم يتم الحفاظ على الوضع الراهن، فقد تعود إلى المنطقة الحمراء قريبًا جدًا.

سريلانكا القارة الإفريقية كورونا أوميكرون حجر صحي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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