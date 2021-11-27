السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل أكثر من 300 حالة وفاة جديدة و67 ألف إصابة بفيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

سجلت السلطات الصحية في ألمانيا 303 حالات وفاة جديدة و67125 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

ووفقا لآخر بيانات وإحصاءات معهد "روبرت كوخ"، الصادرة اليوم السبت، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 5 ملايين و717295 إصابة، فيما بلغ حصيلة الوفيات 100779 حالة وفاة.

 

وتفاقم الوضع الوبائي في ألمانيا خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بلغت نسبة الإصابات بفيروس كورونا مستويات قياسية، ما قد يدفع السلطات إلى تشديد الإجراءات لمواجهة الموجة الرابعة من تفشي الوباء التي تشهدها البلاد.

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