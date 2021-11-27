التحالف العربى يعلن تدمير منصة صواريخ حوثية فى صعدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، عن تدمير منصة لإطلاق صواريخ بالستية حوثية في محافظة صعدة شمالي غربي البلاد.

وقال التحالف، وفق وكالة "واس" الرسمية، إنه "دمر منصة إطلاق صواريخ بالستية شكلت تهديدا وشيكا في صعدة"​​​.

وقال التحالف إن القصر الرئاسي بصنعاء "ارتبط بمنشأة سرية تحت الأرض تقع جنوبه وترتبط بجبل النهدين"، مضيفا أن "طائراته استهدفت عملية نقل أسلحة من المنشأة السرية بعد قصفه لها قبل يومين".

وكان التحالف أكد اتخاذه الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنيب المدنيين التعرض لأي أضرار نتيجة العملية العسكرية على دار الرئاسة.

وفي صعيد متصل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الحوثيين، بأن التحالف نفذ 13 غارة جوية على محافظة مأرب، توزعت بـ 11 غارة على مديرية الجُوبة، وغارتين على مديرية صرواح.

وأشارت إلى طيران التحالف شن أيضا غارتين على منطقة العمشية في مديرية حرف سُفيان شمال عمران، في حين تعرضت محافظة الجوف الحدودية مع السعودية إلى غارة جوية استهدفت منطقة الأقشع في مديرية الحزم بمركز المحافظة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014

وعلى صعيد آخر، طالب رئيس هيئة الأركان العامة اليمني الفريق الركن صغير بن عزيز، "حوار المنامة" بدعم موقف الحكومة الشرعية اليمنية في حسم المعركة الوطنية على الأرض، وإنهاء الانقلاب الحوثي، وإفشال المخططات الإيرانية التخريبية في اليمن والمنطقة.

وقال بن عزيز - في كلمته خلال حوار المنامة 2021، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن إيران وأدواتها هم مصدر الشر والإرهاب والفوضى والعبث في المنطقة، ومليشيات الحوثي الكهنوتية لا تريد السلام، وقابلت كل الاتفاقيات و المبادرات الرامية لإحلال السلام بالرفض والتعنت والتصعيد المتواصل و يجانب الصواب من يعتقد أنه بالإمكان التعايش مع هذه المليشيات الإرهابية".

وأشار إلى تجارب الحكومة في الاتفاقات مع مليشيات الحوثي الإيرانية، و التي كانت نتائجها هي اجتياح الدولة و السيطرة على مؤسساتها الدستورية.. وناقش المجتمعون، الدعم الإيراني للمليشيات في المنطقة؛ و خاصة جماعة الحوثي الانقلابية، وأبعاد هذا الدعم على الاستقرار و السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم.