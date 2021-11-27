السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حفل توقيع ومناقشة الرواية المصورة «وقت الشدة».. اليوم

غلاف الرواية
غلاف الرواية

تستضيف مكتبة الكتب خان، بمقرها الكائن بدجلة في المعادي، فى السابعة من مساء اليوم السبت، حفل توقيع ومناقشة الرواية المصورة "وقت الشدة" وهي الرواية الحائزة على جائزة مزج للكوميكس من إصدارات مركز المحروسة للنشر.

وذلك بحضور أصحاب العمل المصور المشترك، حيث ساهم ثلاثة مبدعين في إخراج رواية "وقت الشدة"، وهم: محمود رفعت القصة والرسوم ــ على بغدادي السيناريو ــ أحمد عصام السيد الحوار.

ورواية "وقت الشدة"، هي رواية تاريخية مصورة للكبار تنتهج طريقة القصص المصورة أو "الكوميكس"، وتتناول قصة الشدة المستنصرية، التي مرت بها مصر وعاني خلالها المصريين من المجاعة، خلال حكم المستنصر بالله الفاطمي.

تدور أحداث رواية "وقت الشدة"، حول "عم يحيي الحانوتي"، والذي كان يدور على المنازل ليجمع الجثث، خلال فترة الشدة المستنصرية، حيث كان معدل الوفيات يترواح بين ألف إلى ثمانية عشر ألف وفاة يوميًا، والتقاؤه بفتى صغير يعلمه ويتعلم منه درس مهم للغاية.

كما تتطرق رواية "وقت الشدة"، إلى الصداقة التي جمعت بين بطل الرواية "ميمون"، وصديقه الحانوتي عم يحيي الحانوتي، وصعاب الحياة في مصر الفاطمية في أيام المجاعة والحرب ومترتباتها من توحش للنفوس، وهلاك للناس بالآلاف.

المؤلف محمود رفعت مستعينًا بالمراجع التاريخية ينقل لنا مشهدًا مرئيًا عن الجوع والأخلاق وبراءة الطفل الجائع.

الرواية المصورة وقت الشدة مكتبة الكتب خان محمود رفعت علي بغدادي أحمد عصام

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