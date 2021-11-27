الرئيس التونسى: الدولة لا تدار فى الاجتماعات المغلقة

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الدولة التونسية لا تدار في السهرات ولا في المقاهي ولا في الاجتماعات المغلقة بل تدار داخل المؤسسات ووفق القانون، مشددًا على أنه لا أحد فوق القانون مهما كان موقعه؛ لأن القانون يطبق على الجميع على قدم المساواة.

وقال سعيد - خلال استقباله لوزير الداخلية توفيق شرف الدين- إن الدولة ليست غنيمة بل هي مؤسسات، كما أن المناصب ليست غنمية بل هي مسئولية أمام الله وأمام الشعب، مشددًا مرة أخرى على أنه لا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون، وأن هناك العديد من القضايا التي ستتم إثارتها حينما تتهيأ كل الإثباتات المتعلقة بمن يقف وراؤها ومن يدبرها ومن يتواطؤ مع الخارج لضرب وطنه.

وشدد على أن تونس دولة ذات سيادة تحترم الجميع وتحترم القانون وتحترم الحريات والحقوق، مؤكدًا أنه لا يمكن للتاريخ أن يعود إلى الوراء ولن يتم المساس بالحريات.

كما طالب الرئيس القضاة بأن يساهموا في تطهير القضاء وتطهير البلاد، مؤكدًا أن هناك قضاة شرفاء لا يبيعون مواقفهم ولا ضمائرهم.

وقال إن هناك من يرتب للاستيلاء على إرادة الشعب والسطو على كل ماجاءت به الثورة، موضحًا أن الحقائق سيتم كشفها للكثير، ومبينًا أن الحقائق هي جرائم ارتكبت في حق الشعب وجرائم أخرى جار التريتب لها.

وتابع سعيد: إن هناك من يوظفون مواقع التواصل الاجتماعي للشتم، متسائلًا في هذا السياق هل هذه حرية أو تطاول على مؤسسات الدولة؟.

وعلى صعيد آخر، تسلمت تونس 400 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منحتها فرنسا لها، وذلك في إطار منظومة "كوفاكس".

وأعربت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان - عن بالغ تقديرها لدعم فرنسا المتواصل لتونس؛ لاسيما في هذا الظرف الصعب، في مبادرة تعكس متانة علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وتترجم إيمانهما المشترك بأهمية ترسيخ قيم التعاون والتضامن.

حضر مراسم تسليم شحنة اللقاحات - في مطار تونس قرطاج الدولي - وزير الصحة التونسي علي مرابط والمستشار الأول للأمن القومي لدى رئيس الجمهورية الفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، بالإضافة إلى المدير العام للصحة العسكرية الفريق طبيب مصطفى فرجاني، والقائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة فرنسا بتونس فاتين بنهبيل فوه، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في تونس مارلينا فيفياني، وممثلة منظمة الصحة العالمية بالنيابة بتونس جمانة هرمز.

وأعلنت وزارة الصحة أنه تم تطعيم 31 ألفًا و199 شخصًا باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال يوم أمس، من بينهم 10 آلاف و724 شخصًا تلقوا الجرعة الثانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان لها- أن 5 ملايين و53 ألفًا و915 شخصًا قد استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 10 ملايين و337 ألفًا و390 جرعة بينها 19 ألفًا و824 جرعة للسفر.