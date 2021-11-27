تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى

انتهى حفل افتتاح الدورة ٤٣ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل.

وشهد الحفل الذي أقيم في دار الأوبرا المصرية، حضور كثيف من نجوم الفن وصناع السينما من مصر والدول العربية والعالم، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، والشخصيات البارزة.

بدأ الحفل بظهور الفنان خالد الصاوي، الذي قدم فقرة كوميدية بمشاركة الفنان علي ربيع، عن دور السينما في دعم ثقافة الاختلاف، ثم ظهرت الإعلامية منى عبد الوهاب، لتقديم باقي فقرات الحفل.

تلا ذلك كلمة المنتج والسيناريست محمد حفظي، رئيس المهرجان، التي أكد خلالها أن الدعم والتشجيع الذي تلقاه على مدار سنوات رئاسته للمهرجان كان دافعا كبيرا له للتطوير دورة تلو أخرى، لافتا إلى أن المهرجانات الفنية ونجوم الفن والأدباء هم قوى مصر الناعمة، وذلك قبل أن يتم عرض مقطع فيديو تم من خلاله استعراض صور أبرز النجوم الذين رحلوا عن عالمنا خلال الفترة الماضية، من بينهم سهير البابلي، عزت العلايلي، يوسف شعبان، سمير غانم، دلال عبد العزيز، وغيرهم.

كما وجه "حفظي" الدعوة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، لافتتاح الدورةالـ ٤٣، وأكدت الوزيرة في كلمتها على دعم الدولة الدائم للثقافة والفنون، واعتزازها بالمكانة التي وصل إليها مهرجان القاهرة باعتباره المهرجان العربي الوحيد المصنف ضمن مهرجانات الفئة الأولى من الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس.

على صعيد آخر، تم استعراض بروموهات الأفلام المشاركة ضمن المسابقة الدولية، والإعلان عن أسماء لجنة تحكيم نفس المسابقة، وعن اسم رئيس اللجنة المخرج الصربي إمير كوتسوريتسا، الذي صعد على خشبة المسرح بصحبة فرقة موسيقية، قبل أن يلقي كلمة بهذه المناسبة.

أعقب ذلك عزف الموسيقار الكبير هاني شنودة، للحن أغنية "سينما الحياة" التي غنتها الفنانة هند عبدالحليم، ثم ظهرت الفنانة منى زكي، لتقديم الفنان كريم عبد العزيز الذي حصل على جائزة فاتن حمامة للتميز، والتي حصل عليها تقديرا لمسيرته المهنية، ووجه "كريم" الشكر لوالده المخرج الكبير محمد عبد العزيز، ووالدته وزوجته، وعبر عن سعادته بالجائزة التي تحمل اسم مهرجان القاهرة وفاتن حمامة، وأن من سلمته الجائزة هي رفيقة مشواره منى زكي.

أما جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر التي حصلت عليها الفنانة الكبيرة نيللي، فقد قدمها الفنان الكبير سمير صبري، الذي استعاد العديد من الذكريات التي جمعته بنيللي على مدار مشوارهما المهني.



وتم اختتام الحفل بعرض أغنية مقدمة من شركة اتصالات، وقام بغنائها الفنان حميد الشاعري.

يذكر أن فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).