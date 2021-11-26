الهند تتلقى دعوة للمشاركة فى القمة الأمريكية بشأن الديمقراطيات

ذكرت مصادر بالحكومة الهندية، اليوم، أن الهند تلقت دعوة للمشاركة في "قمة الديمقراطيات"، التي سيعقدها الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال الشهر المقبل.

وقالت المصادر إنه من المحتمل أن يشارك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في هذه القمة، التي سيتم عقدها بتقنية افتراضية.

وأضافت المصادر أن الهند تلقت دعوة للمشاركة في قمة الديمقراطيات، ومن المحتمل أن يشارك رئيس الوزراء مودى فى هذه القمة الافتراضية".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت فى وقت سابق أن الرئيس بايدن سيستضيف قمة افتراضية لزعماء من حكومات وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأنه سيتم عقد هذه القمة يومي التاسع والعاشر من شهر ديسمبر القادم.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها أعدت قائمة دعوات للمشاركين في هذه القمة، وأن عددهم يبلغ 110 مشاركين.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن هذه القمة تهدف إلى المساعدة على وقف التراجع الديمقراطى وتآكل الحقوق والحريات عبر أنحاء العالم، وأنه سيتم التركيز على التحديات التي تواجه الديمقراطيات للإعلان عن التزامات فردية وجماعية واصلاحات ومبادرات للدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في الداخل والخارج.