وزيرة التضامن عن افتتاح الكباش: مصر تعبر المسافات فى طريق الحضارة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر تنطلق وتعبر المسافات في طريق الحضارة، كما تزداد أيامها الزاهية زهوًا، وترتفع هاماتُنا في فخرٍ وعزة، مشيرة في كلمة لها بمناسبة افتتاح طريق الكباش الأقصر الكرنك، إلى أن مصر القوية الأبية البهية تتحدث عن نفسها، ويحقق وطننا الغالي وثبات في طريق النجاح، و ينهض أولاده بسواعدهم العتية ليجلوا الحجر ويصقلوه فيزدان جمالًا وبهاءً.

وأوضحت «القباج»، أن الفترة الحالية تشهد تشكيل تاريخ جديد يجمع بين مجد الماضي ونهضة الحاضر ترسمه قلوب تقهر المحن وتوحد الوطن.

وتابعت: «تشرفت أن أكون بالأمس أحد من شهدوا الحفل التاريخي لافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر الرائعة بحضور كريم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وحرمه، في حدث مهيب ليعيد ربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر ليكتب صفحة جديدة براقة في تاريخ 7 آلاف سنة».

ولفتت إلى أنه في الأقصر الشاهقة مدينة الشمس والنور، تشهد جدران المعابد الفرعونية بتعاون وثيق بين الرجل والمرأة، تعمل يدًا بيد مع الرجل يدعمها لتصبح عالمة وحاكمة، يقدرها ويحترمها العالم.

كما أنه بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة؛ تعود الدولة الحديثة تُثمن المرأة وتسعى نحو إعادة شأنها وتمكينها لتكون أساسًا للدولة الحديثة، كما كانت منذ العهود الأولى.

النهضة الشاملة

وفى النهاية قدمت وزيرة التضامن الاجتماعي، التهنئة لجميع المصريين، وتحية شكر وتقدير إلى الرئيس في اتخاذ قرارات النهضة الشاملة بقوة وعزم في كل مناحي الجمهورية.

كما هنأت رئيس الوزراء وشدت على يديه لتحمله كثيرًا من المهام الصعبة التي يحقق فيها إنجازات متجددة، وذلك بالإضافة إلى الدكتور خالد العنانى الوزير المثقف والمبدع، الذي قدم لوحتين فنيتين ستخلدان في التاريخ المصري الحديث نزهو بها أمام أبنائنا وأحفادنا، وهما حفل نقل المومياوات الملكية وحفل إعادة إحياء طريق الكباش، لتستمر مصر نحو استكمال طريق البناء والنهضة، وتضيف لبلادنا مجدًا جديدًا بين أمجاد الحضارة والرقي.