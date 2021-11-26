الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

موسيقى على إسماعيل من العدوان الثلاثى لافتتاح طريق الكباش: ألحان العبور

الموسيقار الراحل
الموسيقار الراحل علي إسماعيل

رغم أن حياته قصيرة؛ إلا أن ألحانه منحته عمرًا فوق عمره الفني؛ منذ وفاته فى 16 يونيو 1974 حتى يومنا؛ ويكفي أن تكون قد استمعت بالأمس الى أغنية "الأقصر بلدنا" فى حفل إعادة طريق الكباش الفرعونى بالأقصر بحضور الرئيس عبدالفتتاح السيسي؛ وهي الأغنية التي قام بتلحينها المؤلف والموزع الموسيقي الراحل علي إسماعيل (الخميس 28 ديسمبر 1922 - الأحد 16 يونيو 1974)، من كلمات فتحى قورة وقدمتها فرقة رضا للفنون الشعبية التى أسسها محمود رضا فى مصر سنة 1959 للمحافظة على الفن الفلكلورى المصرى على المسارح فى مصر و خارجها، وغناها مغنى الفرقة محمد العزبى على المزمار الصعيدى، فى شوارع مدينة الأقصر فى فيلم "غرام فى الكرنك" الذى عرض عام 1967.

علي إسماعيل موسيقى خان الخليلي * مسرح سينما الحمراء في دمشق يوم ١٩ مايو عام ١٩٦١ - YouTube

بالنظر إلى ألحان الموسيقار الراحل على إسماعيل؛ نجد أن ألحانه امتزجت بالأحداث الاجتماعية الكبرى التي مر بها مجتمعنا المصري، أبرزها الحرب العالمية الثانية، وحرب فلسطين عام 1948، وأحداث 56، والنكسة في 1967، وحرب 1973، وحتى وفاته بعدها بعام، وتعد موسيقاها التي كانت نتاج هذه الأحداث خير معبر عن تاريخنا الاجتماعي لأنها كانت نتاجها؛ خاصة موسيقى الأغنيات الوطنية التي قدمها منذ أن كان قائد الأوركسترا في حفل قيام ثورة يوليو، ثم لحن أثناء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 أغنيته الشهيرة (دع سمائي) التي غنتها المطربة فايدة كامل التي ألهبت المشاعر وقوت العزائم في هذه الفترة.

على اسماعيل .... Aly Ismail..... Composer Musician - Posts | Facebook

في السبعينيات بشر علي إسماعيل بالنصر والعبور في حرب أكتوبر 1973 عندما قدم أغنيات (رايات النصر) للمجموعة وأغنية رايحين شايلين في إيدنا سلاح ولحن لشريفة فاضل (أم البطل)، وقاد الفرقة الموسيقية للأغاني الوطنية الرائعة لعبدالحليم حافظ وكمال الطويل في أعياد الثورة مثل (المسئولية، صورة، مطالب شعب).

لحن علي إسماعيل النشيد الوطني الفلسطيني : نشيد «فدائي» الذي كان مستخدمًا منذ عام 1972.

1974 وفاة الموسيقار على اسماعيل &quot; بيتهوفن مصر&quot;

ابنة علي إسماعيل : "الأقصر بلدنا" عمل عجز الجميع عن تقديم ما يشبهه على مدى ٦٠ عامًا

قالت شجون على إسماعيل، كريمة الموسيقار الراحل، إن موسيقى أغنية "الأقصر بلدنا" التي قدمت بالأمس خلال حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر، عمل عجز الجميع عن تقديم ما يشبهه على مدى 60 عامًا.

شجون علي إسماعيل، ترى خلال حديثها لـ"الدستور"، أن تاريخ والدها الموسيقى كان خير معبر عن ما مر به مجتمعنا المصرى من أحداث اجتماعية كبري، حتى عندما قدم موسيقى أغنية "الطشت قاللي" فى فيلم " ثرثرة فوق النيل" كانت تخدم سياق العمل الفني وهي بمثابة نقلت فنية استطاع والدها لتفرده كموسيقى كبير أن يقدمها فى إطار باقة من المنوعات الفنية التي برزت في مجمل أعماله الموسيقية.

الموسيقار علي إسماعيل إحياء طريق الكباش الفرعونى الأقصر بلدنا ثرثرة فوق النيل غرام فى الكرنك

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

وزير التعليم عن امتحانات الفصل الدراسي الأول: «ليست مجمعة»

بث مباشر افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الدورة الـ«43»

«ينتشر بين الشباب».. كل ما تريد معرفته عن المتحور الجديد لكورونا

هل تدفع أوروبا ثمن منع تصدير لقاحات كورونا إلى دول العالم الثالث؟

«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

الطفلة شروق تكشف تفاصيل حوارها مع الرئيس السيسى وأمنيتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة

عفاف السيد

كلما رفعنا رءوسنا داس «شيخ» على أعناقنا

محمد نجم

السياحة المصرية تدفع معدل الاقتصاد لأسرع معدل نمو فى 20 عامًا

سمر عادل

الكوميسا.. أى بيئة اقتصادية تطمح إليها؟

صفاء النجار

الوجود الغائب

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

صور

إطلالات الفنانين على «رد كاربت» مهرجان القاهرة السينمائي

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟