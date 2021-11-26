ساعة ألماس وقبلة ساخنة.. مشاهد من حفل افتتاح «القاهرة السينمائي» (صور)

يشهد مساء اليوم، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43 في الفترة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا علي سلامة المشاركين في المهرجان.



ويعتبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واحد من أضخم المهرجانات حول العالم العربي والافريقي، كما يعتبر المهرجان المميز والوحيد المسجل في الفئة A داخل الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FlAPR).



ويشارك في المهرجان العديد من الفنانين حيث خطفوا الانظار بطلتهم ومواقف خطفت أنظار الجميع من بينهم احمد الفيشاوي وزوجته، وفيفي عبده، ونسرين امين وجوري بكر، وخالد سليم، والاعلامي الدكتور عمرو الليثي.

فيفي عبده للمصورين: «مطلعونيش حوله»

ظهرت الفنانة فيفي عبده علي الريد كاربت الحمراء متألقة في طلتها بفستان لونه أسود طويل من الشمواه تخطف أنظار الجميع، لافتة انتباه المصورين في مداعبه خفيفة «مطلعونيش حوله» خلال افتتاح الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام فعالياته بدار الأوبرا المصرية.

فيفي عبده

أحمد الفيشاوي وزوجته

لفت الفنان أحمد الفيشاوي وزوجته الأنظار كالعادة أثناء تواجدهم داخل المهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام فعالياته بدار الأوبرا المصرية، خلال دورته 43.

وأثناء تصوير زوجته أمام الكاميرات، جسد الفيشاوي دور الملاكم بطريقة السلو موشن، وقام بتوجيه الضربات أمام الكاميرا بجوار زوجته.

أحمد الفيشاوي وزوجته

خالد سليم يرتدي ساعة ألماس وعمرو الليثي بصحبة نجله

جذب الفنان خالد سليم الأنظار أثناء حضوره على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي المقام فعالياته بدار الأوبرا المصرية، وارتدى ساعة من الألماس، خطفت أنظار الحضور.

واصطحب الإعلامي الكبير عمرو الليثي نجله معه على السجادة الحمراء.

خالد سليم

نسرين أمين وجوري بكر

لفتت الفنانتان نسرين أمين وجوري بكر الأنظار بعد ظهورهما بإطلالات جذابة، في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.