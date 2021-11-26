الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يتفقد عددا من المشروعات التنموية والصحية

القاضي يتفقد الحالة
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا

أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بعدد من أحياء مدينة المنيا، وذلك لمتابعة الحالة العامة بشوارع وأحياء المدينة من نظافة ورفع إشغالات وإنارة، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات التنموية، والصحية بالمحافظة.

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القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا


رافق المحافظ خلال جولته، اللواء تامر سعيد، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث شملت جولة المحافظ، تفقد منطقة مدينة العمال، بحي جنوب المدينة، وعزبتي ميخائيل توما، وكامل عوض، بطريق مصر أسوان الزراعي، بحي غرب المدينة.

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القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا


التقى المحافظ خلال جولته بعدد من المواطنين بمنطقة مدينة العمال بحي جنوب المدينة، حيث استمع لمقترحاتهم وطلباتهم وشكاويهم ومشاكلهم ، مؤكداً أن المحافظة تعمل جاهدة  علي تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، لتطوير العشوائيات علي مستوي المحافظة والسعي لتوفير السكن الملائم للمواطنين قاطني المناطق العشوائية وتوفير كافة الخدمات والمتطلبات الملائمة التي توفر لهم حياة لائقة.

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القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا


كما شملت جولة المحافظ تفقد سير العمل بمستشفى الكبد والجهاز الهضمي، بجامعة المنيا، بحضور الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، وأكد المحافظ علي أهمية الدور الخدمي الهام الذي تقوم به الجامعة، لمجتمعها المحيط كشريك أساسي وهام مع المحافظة في تطوير منظومتها الصحية، وكذلك تحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرضي بما يوفر الخدمة الطبية اللائقة لمواطني المحافظة والمحافظات المجاورة.
كما وجه المحافظ، رئيس المدينة، بعمل حصر شامل لكافة التجمعات العشوائية، المحيطة بالمستشفى وذلك لإعادة تخطيطها وتطويرها، بشكل حضاري يساهم في إظهار الشكل الجمالي للمدينة، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة  وتكثيف أعمال التجميل ودهان البلدورات، وأعمدة الإنارة ورفع الإشغالات بطريق مصر أسوان الزراعي.

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القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا

القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
القاضي يتفقد الحالة العامة والمشروعات التنموية بأحياء المنيا
محافظ المنيا يتفقد المشروعات التنموية والصحية أحياء المدينة الدكتور مصطفي عبد النب اللواء اسامة القاضي

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وائل لطفي

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