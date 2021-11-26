سر زحام الشوارع.. قصة «البلاك فرايداي»: بدأت في مصر عام 2014
ينتظره الملايين حول العالم لشراء الملابس والأجهزة المنزلية وأدوات التجميل، وغيرها، إذ تصل الخصومات إلى أكثر من النصف في اليوم المعروف عالميا بـ«البلاك فرايداي»، فيما يطلق عليه البعض الجمعة البيضاء.
ويحل البلاك فرايداي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، ويستمر لعدة أيام بعدها، ونرصد في التقرير التالي تفاصيل البلاك فرايداي:
- يعقد يوم الجمعة السوداء أو "البلاك فرايداي" بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية ويكون في شهر نوفمبر من كل عام، تحديدًا الجمعة الأخيرة.
- جاء يوم الـ بلاك فرايداي مرتبطًا بالأزمة الاقتصادية التي حصلت في الولايات المتحدة، فبسبب الأحوال الاقتصادية السيئة توقفت حالة الشراء وكساد البضائع لتعلن الدولة عن تخفيضات كبري عن السلع والمنتجات، ومنذ ذلك الحين لم تنقطع هذه العادة.
- تستمر عروض هذا الحدث حسب كل شركة فمن الممكن أن تستمر ليوم واحد أو 12 سوم أو 30 يوم، وتقوم المحلات الكبرى بفتح أبوابها صباحًا ويقبل الناس على المواقع الإلكترونية وتصل الخصومات إلى 20% و%30 و50%، وفي بعض الأماكن إلى 90 بالمئة.
- رغم أن المسمى الرئيسي لها الجمعة السوداء، إلا أن هناك دول عربية تطلق عليها "الجمعة البيضاء"، ويعود وصف هذا اليوم باللون الأسود إلي مدينة فيلاديلفيا وبالتحديد الشرطة حيث شهد عام 1960 حالة من تجمهر المواطنين أمام المحلات التجارية في هذا اليوم، وقامت شرطة فيلاديلفيا بإطلاق اسم الجمعة السوداء بسبب الاختناقات المرورية وكثرة الناس في الشوارع.
- أول مرة للجمعة السوداء في مصر كانت عام 2014، وشهدت سخرية كبيرة من المواطنين، إلا أن هذا الاحتفال انتشر بشكل كبير في أنحاء الدولة.