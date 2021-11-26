الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

سر زحام الشوارع.. قصة «البلاك فرايداي»: بدأت في مصر عام 2014

البلاك فرايداي
البلاك فرايداي

ينتظره الملايين حول العالم لشراء الملابس والأجهزة المنزلية وأدوات التجميل، وغيرها، إذ تصل الخصومات إلى أكثر من النصف في اليوم المعروف عالميا بـ«البلاك فرايداي»، فيما يطلق عليه البعض الجمعة البيضاء. 

ويحل البلاك فرايداي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، ويستمر لعدة أيام بعدها، ونرصد في التقرير التالي تفاصيل البلاك فرايداي:

  • يعقد يوم الجمعة السوداء أو "البلاك فرايداي" بعد عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية ويكون في شهر نوفمبر من كل عام، تحديدًا الجمعة الأخيرة.
  • جاء يوم الـ بلاك فرايداي مرتبطًا بالأزمة الاقتصادية التي حصلت في الولايات المتحدة، فبسبب الأحوال الاقتصادية السيئة توقفت حالة الشراء وكساد البضائع لتعلن الدولة عن تخفيضات كبري عن السلع والمنتجات، ومنذ ذلك الحين لم تنقطع هذه العادة.
  • تستمر عروض هذا الحدث حسب كل شركة فمن الممكن أن تستمر ليوم واحد أو 12 سوم أو 30 يوم، وتقوم المحلات الكبرى بفتح أبوابها صباحًا ويقبل الناس على المواقع الإلكترونية وتصل الخصومات إلى  20% و%30 و50%، وفي بعض الأماكن إلى 90 بالمئة.
  • رغم أن المسمى الرئيسي لها الجمعة السوداء، إلا أن هناك دول عربية تطلق عليها "الجمعة البيضاء"، ويعود وصف هذا اليوم باللون الأسود إلي مدينة فيلاديلفيا وبالتحديد الشرطة حيث شهد عام 1960 حالة من تجمهر المواطنين أمام المحلات التجارية في هذا اليوم، وقامت شرطة فيلاديلفيا بإطلاق اسم الجمعة السوداء بسبب الاختناقات المرورية وكثرة الناس في الشوارع.
  • أول مرة للجمعة السوداء في مصر كانت عام 2014، وشهدت سخرية كبيرة من المواطنين، إلا أن هذا الاحتفال انتشر بشكل كبير في أنحاء الدولة.
مصر الولايات المتحدة ملابس المرور الولايات المتحدة الامريكية الجمعة السوداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

بث مباشر افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الدورة الـ«43»

«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

«فستان خمسة باب».. نادية الجندى تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة

إطلالة رائعة لـ درة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

«الأرصاد تُحذر».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

مستشهدا بحديث نبوى.. أول تعليق من بيج رامي على زواجه الثانى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟