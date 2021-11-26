سر زحام الشوارع.. قصة «البلاك فرايداي»: بدأت في مصر عام 2014

ينتظره الملايين حول العالم لشراء الملابس والأجهزة المنزلية وأدوات التجميل، وغيرها، إذ تصل الخصومات إلى أكثر من النصف في اليوم المعروف عالميا بـ«البلاك فرايداي»، فيما يطلق عليه البعض الجمعة البيضاء.

ويحل البلاك فرايداي في الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر، ويستمر لعدة أيام بعدها، ونرصد في التقرير التالي تفاصيل البلاك فرايداي: