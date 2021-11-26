بالتزامن مع افتتاح طريق الكباش.. تعرف على برجك الفرعوني وصفاته

قيل لنا أن الأبراج كما لاحظها وسجلها الفراعنة تم اكتشافها مؤخرًا في متحف اللوفر في باريس، كان على الناس أن يقرأوا حظهم ليس كما هو موضح في الصحف اليومية تحت مسميات مثل: الجدي، والثور، والحمل وما إلى ذلك، ولكن بالأحرى وفقًا للأبراج الفرعونية للمصريين القدماء المختلفين نوعًا ما

ابتكر الإغريق لأول مرة علامات الأبراج، التي يُزعم أنها تعكس تأثير النجوم على مصائر الأشخاص المولودين ضمن مجموعات تواريخ محددة، ومع ذلك قبل مئات السنين رسم المصريون القدماء خريطة مماثلة للنجوم

تحوت من 29 أغسطس - 27 سبتمبر

تحوت هو إله التعلم، عادة ما يكون مواليد هذا البرج دقيقين وقادرين على حل المشكلات ومنظمين ممتازين أيضًا، ومع ذلك فإنهم سيتخلون عن أي شيء مقابل عرض أفضل.

الوظائف المناسبة لهم: الصحفيون والممثلون والمحامون والمعلمون

حورس من 28 سبتمبر – 27 أكتوبر

هو إله الشمس الساطعة، أولئك الذين ولدوا تحت هذه العلامة سيخاطرون بحياتهم للانتقام لموت الأب، إنهم يواجهون بشجاعة الأخطار.

الوظائف المناسبة لهم: سياسيون وإعلاميون

وادجيت من 28 أكتوبر إلى 26 نوفمبر

هي إلهة الكوبرا الملكية، رمز المعرفة، أولئك الذين يولدون تحت هذه العلامة هم عقلانيون، حذرون، طموحين، مخلص بشدة لقيم الأسرة، لكنه متشائم ومتعجرف

الوظائف المناسبة لهم: المقاولون والمديرون والمهندسون المعماريون والمهندسون والمحررين

سخمت من 27 نوفمبر - 26 ديسمبر

سخمت هو إله الحرب والتنافس، أولئك الذين ولدوا تحت هذه العلامة يمتلكون عقلية رائعة وتفاؤل وخيال مستمرين، إنهم بليغون ومثيرون للجدل إلى حد كبير في جميع المجالات.

الوظائف المناسبة لهم: مدرسون، محاضرون، كتاب، مذيعون، مستثمرون

أبو الهول من 27 ديسمبر - 25 يناير

أبو الهول هو حارس الكنز الذي يمكنه تحويل نفسه إلى شكل أي مخلوق، يمكن لأولئك الذين ولدوا تحت هذه العلامة تغيير مواقفهم لتناسب جميع المواقف تقريبًا، إنهم صارمون وذكيون ويتمتعون بهيئة تدريس استقصائية وانضباط ذاتي وحساسية عالية.

الوظيفة المناسبة لهم: عمل لحسابك الخاص

شو: من 26 يناير - 24 فبراير

شو هو إله ضوء الشمس والرياح، أولئك الذين ولدوا في عهد شو مبدعون بشكل لا يصدق، كلما تم إثبات مواهبهم، يصبح نجاحهم أمرًا لا مفر منه، ومع ذلك فهم دائمًا ما يخشون الفشل المحتمل.

الوظائف المناسبة لهم: العمل الاجتماعي، والاستشارة، والزراعة، والرعاية، ومنع القسوة على الحيوانات

إيزيس: من 25 فبراير - 26 مارس

إيزيس هي إله الانضباط، أولئك الذين ولدوا تحت هذه العلامة هم شرفاء ومباشرون ومثاليون، يستخدمون المنطق والحدس ويرون الأشياء من وجهات نظر مختلفة، علاقتهم مع الآخرين سلسة للغاية.

الوظائف المناسبة ليهم: التصوير الفوتوغرافي والفنون التجارية والإعلانات

أوزوريس: من 27 مارس - 25 أبريل

أوزوريس هو إله العالم السفلي، أولئك الذين يولدون تحت هذه العلامة محيرون عاطفياً وغالبًا ما يُساء فهمهم..

الوظائف المفترضة: التدريس والمبيعات

آمون: من 26 أبريل - 25 مايو

وفقًا للمعتقدات المصرية القديمة، كان آمون هو الإله الذي بنى العالم. أولئك الذين ولدوا تحت هذه العلامة هم أقوياء وحازمون ويسعون دائمًا للحصول على التوجيه.

الوظائف المفترضة: العمل المالي

حتحور: من 26 مايو - 24 يونيو

حتحور هي إلهة الأرض والسماء، هي عاطفية ومعبرة ومرتبطة بالحب بقوة، أولئك الذين ولدوا تحت هذه العلامة يتمتعون بالحياة إلى، إنهم خبراء في الفوز بالأفضل في معظم المواقف.

الوظائف المناسبة لهم: العمل الاجتماعي وفنون العرض والرسم والتواصل

فينيكس: من 25 يونيو - 24 يوليو

العنقاء هو طائر الحياة والقيامة، يمكن لأولئك الذين ولدوا تحت هذه العلامة خلق الاحتمالات من الصفر

الوظائف المناسبة لهم: وظائف محفوفة بالمخاطر، تعمل في بعض الأحيان لحسابك الخاص ويكونون على الأرجح مهندسين عظماء.

أنوبيس من 25 يوليو - 28 أغسطس

أنوبيس هو وصي العالم السفلي، إنه الأكثر تحديدًا من بين كل العلامات، أولئك الذين ولدوا تحت هذه العلامة هم واثقون من أنفسهم وقدرتهم على إبقاء الأمور تحت السيطرة تجعلهم محترمين على نطاق واسع.

الوظائف المناسبة لهم: الدعاية والموضة