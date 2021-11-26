الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية لرفع كمرات إنشاء كوبرى محمد نجيب بالقاهرة الجديدة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إجراء تحويلات مرورية، تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع الكمرات المعدنية، الخاصة بإنشاء كوبرى محمد نجيب، وتقاطعه مع السادات بمدينة القاهرة الجديدة.

وقامت الإدارة بإجراء التحويلات المرورية التالية:

- القادم من ميدان وادى دجلة، اتجاه ميدان أحمد عرابى يسلك يمينا إتجاه محور السادات، فيسارًا المأوى الدوران، فيمينًا اتجاه أحمد عرابى.

- القادم من ميدان أحمد عرابى، اتجاه ميدان وادى دجلة، يسلك يمينًا اتجاه محور السادات، فيسارًا المأوى الدوران، فيمينًا اتجاه ميدان وادى دجلة.

يتم تنفيذ الأعمال، من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا اليوم الجمعة وغدًا السبت الموافقين 26، 27 نوفمبر الجاري. 

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، وبقبادة اللواء عمرو البيلي، مدير المرور، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تحويلات مرورية رفع الكمارات الكمارات المعدنية الادارة العامة لمرور القاهرة السادات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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