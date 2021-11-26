الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«كونفوشيوس عين شمس» يحصد المركز الأول في مسابقة إلقاء الشعر باللغة الصينية

معهد كونفوشيوس
معهد كونفوشيوس

فازت طالبة معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس، أسيل أحمد يسري عبد المنعم، بالمركز الأول في مسابقة إلقاء الشعر باللغة الصينية على مستوى الجامعات المصرية، والتي أقيمت في جامعة القاهرة بمشاركة 18 متسابقًا من أقسام اللغة الصينية بجامعة القاهرة وعين شمس وأسوان والإسكندرية وحلوان وكفر الشيخ  وفاروس والمعهد العالي للغات والترجمة، وغيرهم من الجامعات المصرية، وضمت لجنة التحكيم أعضاء من السفارة الصينية وأساتذة صينيون ومديري وكالات الأنباء الصينية.

دورة تدريبية بالتعاون مع جامعة بكين

وفي سياق آخر افتتحت الدكتورة إسراء عبدالسيد، مدير معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس، بنظام الأون لاين دورة تدريبية بالتعاون مع جامعة بكين للغات والثقافة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

ورحبت «إسراء» بالحضور، معربة عن امتنانها لجامعة بكين للغات والثقافة على الجهد الذي بذل لإقامة هذه الدورة التي ستستمر لمدة 10 أيام.

وشارك في الحضور من الجانب الصيني الدكتور تيان شين مدير مكتب إدارة التعليم الدولي بجامعة بكين للغات والثقافة التي أثنت على جهود معهد كونفوشيوس جامعة عين شمس في دعم التعاون العلمي والثقافي بين مصر والصين، كما أعربت عن شكرها لكل قيادات جامعة عين شمس لرعايتهم الدائمة لأنشطة معهد كونفوشيوس، كما أشادت بتاريخ اللغة الصينية في جامعة عين شمس منذ 65 عاما.

القاهرة العالي كفر الشيخ جامعة القاهرة مستوى الجامعات سكن معهد

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وائل لطفي

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