الجمعة 26 نوفمبر 2021
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سياسي

«مرسي»: نحلم أن تنعم المرأة الفلسطينية بالأمن والاستقرار

د. مايا مرسي رئيسة
د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، بكلمة مسجلة خلال فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول "وضع المرأة الفلسطينية فى أعقاب هجوم مايو 2021"، والذي نظمته افتراضيا وزارة شؤون المرأة الفلسطينية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا "الاسكوا".
وعبرت “مرسى” عن سعادتها بالمشاركة فى فعاليات هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى للحديث عن المرأة الفلسطينية التي قدمت ومازالت تقدم نموذجا عظيما في التضحية والصمود والفداء، وقدمت كل التحية والتقدير الى المرأة الفلسطينية العظيمة.
وأكدت، أن القضية الفلسطينية تعد قضية مركزية بالنسبة لجمهورية مصر العربية حيث بذلت مصر علي مدار التاريخ العديد من الجهود لدعم ومساندة القضية، ويجب العمل على وقف معاناة المرأة الفلسطينية، وتعزيز دورها وحمايتها وتمكينها في مجتمعها، وقالت:"ندعو المجتمع الدولى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأوضاع المعيشية للمرأة الفلسطينية، حيث أنه لا سبيل لاستقرار الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية. 
واختتمت كلمتها قائلة: "نحلم أن تنعم المرأة الفلسطينية العظيمة بالأمن والأمان والاستقرار".

وكان تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على الحدث التاريخي والعظيم لافتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر.

الامم المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية المجلس القومي للمرأة معاناة المرأة الفلسطينية دكتورة مايا مرسي المرأة الفلسطينية

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