سفارة أمريكا فى إثيوبيا تطالب رعاياها بمغادرة البلاد فورًا

أعلنت السفارة الأمريكية في أديس أبابا، اليوم، تدهور الوضع الأمني، مشددة على رعاياها بضرورة مغادرة البلاد فورا.

وتتسارع التوترات بإثيوبيا في ظل اقتراب جبهة تجرير تيجراي من العاصمة أديس أبابا، ودعت العديد من الدول رعاياها هناك بمغادرة أديس أبابا على الفور.

يأتي ذلك في ظل دعوات متجددة للخارجية الأمريكية وسفارتها في أديس أبابا، لرعاياها بضرورة المغادرة على الفور بسبب الأوضاع الأمنية.

كما دعت فرنسا مواطنيها لمغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، وأعلنت الأمم المتحدة إجلاء عائلات موظفيها من هناك مع اقتراب جبهة تيجراي من العاصمة.

ومع تصاعد أعمال القتال، دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة جميع أطراف النزاع في إثيوبيا إلى احترام العمليات الإنسانية والسماح بمرور الإغاثة الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها عاجزة عن إيصال المساعدات والأدوية إلى سكان تيجراي الواقع تحت حصار منظم من جانب النظام الإثيوبي، وحذرت المنظمة من أن سكان تيجراي باتوا يموتون بسبب نقص الأدوية.