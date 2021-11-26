الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وزير العدل يعرب عن سعادته باجتماعه مع شيوخ القضاة

الاحتفالية
الاحتفالية

أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل، عن سعادته بالاجتماع بشيوخ القضاة، قائلا: «لأن كل منهم له لبنة أقيم عليها صرح القضاء الشامخ، ونتمنى خلال الفترات القادمة من أعضاء القضاء وضع لبناتهم من أجل المحافظة على المكانة الرفيعة للقضاء المصري، لما للقضاء من دور مهم في بناء الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس السيسي».

وشدد على أن مصر دولة قانون، وأن رجال القضاء عليهم مسئولية كبيرة تجاه وطنهم من أجل رفعة البلاد.

كما وجّه المستشار عمر مروان وزير العدل، الشكر إلى المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، وأعضاء مجلس الإدارة، على إتاحتهم الفرصة للقاء شيوخ القضاة، أصحاب الوجوه الكريمة، التي لم أكن استطع أن ألتقي بها مرة واحدة ، وإنها لفرصة طيبة أن أشكر نادي القضاة عليها.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه نادي القضاة على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوي والذي ينظمه النادي على ضفاف بحيرة قارون بفندق أوبرج الفيوم، بحضور المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمود مسعود النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

الدروع التذكارية

وفي نهاية اللقاء تم منح شيوخ القضاة الدروع التذكارية من قبل نادي القضاة، وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم في خدمة الوطن.

ومن جانبه، قال المستشار محمد صبحي سكرتير عام نادي القضاة، إن إقامة منتدى شيوخ القضاة هذا العام بمحافظة الفيوم، جاء لإلقاء الضوء على طبيعة المحافظة الساحرة وما تتمتع به من ميزات بيئية، وحتى تكون قبلة القضاة وأسرهم بعد ذلك في قضاء إجازاتهم السنوية، ما يسهم في دعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف المستشار أبو الحسين قايد، الوكيل الأول لرئيس النادي والمتحدث الرسمي للنادي، بأن المنتدى الذي يعقد سنويا يهدف لتبادل الآراء والرؤى بين جموع القضاة، وخاصة من الشيوخ الذين اكتمال عطاؤهم ويعد فرصة كبيرة للاستفادة من تجاربهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة القضائية.

محكمة استئناف القاهرة محكمة النقض نادي القضاة محافظة الفيوم المستشار عمر مروان استئناف القاهرة عمر مروان وزير العدل شيوخ القضاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

يحتوي 30 تغييرًا.. أول تعليق من «الصحة» على متحور كورونا الجنوب إفريقى

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

محافظ بورسعيد: مصر أبهرت العالم باحتفال مهيب لافتتاح ممر تاريخي

«إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد».. الحكومة ترد

ابتز شقيقته.. حبس عامل قتل شاب وألقى جثته أمام مسجد في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟