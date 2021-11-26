وزير العدل يعرب عن سعادته باجتماعه مع شيوخ القضاة

أعرب المستشار عمر مروان وزير العدل، عن سعادته بالاجتماع بشيوخ القضاة، قائلا: «لأن كل منهم له لبنة أقيم عليها صرح القضاء الشامخ، ونتمنى خلال الفترات القادمة من أعضاء القضاء وضع لبناتهم من أجل المحافظة على المكانة الرفيعة للقضاء المصري، لما للقضاء من دور مهم في بناء الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس السيسي».

وشدد على أن مصر دولة قانون، وأن رجال القضاء عليهم مسئولية كبيرة تجاه وطنهم من أجل رفعة البلاد.

كما وجّه المستشار عمر مروان وزير العدل، الشكر إلى المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، وأعضاء مجلس الإدارة، على إتاحتهم الفرصة للقاء شيوخ القضاة، أصحاب الوجوه الكريمة، التي لم أكن استطع أن ألتقي بها مرة واحدة ، وإنها لفرصة طيبة أن أشكر نادي القضاة عليها.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه نادي القضاة على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوي والذي ينظمه النادي على ضفاف بحيرة قارون بفندق أوبرج الفيوم، بحضور المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار فتحي حنضل النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار محمود مسعود النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبد الملك القمص رئيس محكمة استئناف الإسكندرية والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية.

الدروع التذكارية

وفي نهاية اللقاء تم منح شيوخ القضاة الدروع التذكارية من قبل نادي القضاة، وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم في خدمة الوطن.

ومن جانبه، قال المستشار محمد صبحي سكرتير عام نادي القضاة، إن إقامة منتدى شيوخ القضاة هذا العام بمحافظة الفيوم، جاء لإلقاء الضوء على طبيعة المحافظة الساحرة وما تتمتع به من ميزات بيئية، وحتى تكون قبلة القضاة وأسرهم بعد ذلك في قضاء إجازاتهم السنوية، ما يسهم في دعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف المستشار أبو الحسين قايد، الوكيل الأول لرئيس النادي والمتحدث الرسمي للنادي، بأن المنتدى الذي يعقد سنويا يهدف لتبادل الآراء والرؤى بين جموع القضاة، وخاصة من الشيوخ الذين اكتمال عطاؤهم ويعد فرصة كبيرة للاستفادة من تجاربهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة القضائية.