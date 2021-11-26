الجمعة 26 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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سياسي

«الشعب الجمهورى»: احتفالية طريق الكباش تؤكد تعافى قطاع السياحة

حزب الشعب الجمهورى
حزب الشعب الجمهورى

أثنى حزب الشعب الجمهوري على المشهد التاريخي الذي ظهرت عليه احتفالية إحياء طريق الكباش بحضور فخامة الرئيس السيسي، مؤكدًا أن احتفالية طريق الكباش رسالة قوية للخارج عن مصر وقطاعها السياحي وقدرتها على التخلص من تداعيات جائحة كورونا.

ويرى الحزب أن احتفال افتتاح طريق الكباش هو امتداد للمشاهد التاريخية التي ظهرت جلية خلال  احتفال موكب المومياوات الملكية، كما أثنى الحزب على الاهتمام الدولي والعالمي باحتفالية طريقة الكباش.

وأضاف الحزب أن هذه الاحتفالية تساهم بشكل مباشر في إنعاش  السياحة في مصر بشكل عام، وفي محافظتي  الأقصر وأسوان بشكل خاص.

واتجهت أنظار العالم، مساء أمس الخميس، على الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالًا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرًا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفًا مفتوحًا.

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي المناطق المتضررة من السيول بأسوان وتوجيهه بتعويض المتضررين فورًا، وجهود الدولة لإنجاح منتدى غاز المتوسط.

أنارت الألعاب النارية سماء محافظة الأقصر، خلال ختام احتفالية افتتاح "الأقصر.. طريق الكباش"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستضافت مدينة الأقصر، مساء أمس  الخميس، حدثًا عالميًا يتمثل في إعادة إحياء طريق المواكب الفرعونية بين معبدي الأقصر والكرنك، المعروف بطريق الكباش، جاء ذلك وسط اهتمام وحضور عالمي ودولى.

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