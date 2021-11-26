التحالف العربى: مقتل 90 حوثيًا وتدمير 12 آلية عسكرية فى مأرب

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، عن مقتل 90 حوثيًا وتدمير 12 آلية عسكرية في مأرب خلال الـ24 ساعة.

وأشار التحالف، في بيانٍ له، إلى أن تلك العملية جاءت بعد ساعات من تنفيذ التحالف ضربات جوية ضد أهداف عسكرية مشروعة في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأعلن التحالف، الإثنين الماضي، عن إحباط محاولة هجوم لميليشيات الحوثي بجبهة مأرب الجنوبية، فيما أعلن تنفيذ 25 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي.

وقبل يومين، نجحت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني في نزع وتفكيك ألغام حوثية في المناطق المحررة مؤخرًا، بينها شبكات زرعتها ميليشيا الحوثي داخل منازل المواطنين في مديرية حيس غربي البلاد.

وتمكنت هندسة القوات المشتركة، خلال الأسبوع الجاري، من نزع وتفكيك كميات كبيرة من الألغام والعبوات الناسفة من مخلفات الميليشيات الحوثية في المناطق المحررة حديثًا، بينها شبكات زرعتها داخل منازل المواطنين في مديرية حيس.

من جانبه، طالب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بالضغط السياسي على ميليشيات الحوثي وإدراجها على قوائم الإرهاب الدولية، مضيفًا أن حديث قيادات جماعة الحوثي المسلحة عن تصعيد عسكري ضدها تأكيد على انكسار مخططاتها.

وأضاف الإرياني، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن هذا الحديث مثير للسخرية والشفقة، إضافة إلى كونه تأكيدًا على انكسار مخططاتها، وهزائمها المذلة، وحالة الهلع والخوف التي تنتابها.