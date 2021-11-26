اليابان تشدد القيود على المسافرين من جنوب إفريقيا بسبب سلالة جديدة من كورونا

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الجمعة، إن بلاده ستشدد القيود على المسافرين من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس "كورونا" هناك.



وأضاف ماتسونو - في مؤتمر صحفي أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية - أن المسافرين الذين زاروا بوتسوانا أو إيسواتيني أو ليسوتو أو ناميبيا أو جنوب إفريقيا أو زيمبابوي سيُطلب منهم قضاء 10 أيام في منشأة مخصصة من قبل الحكومة اليابانية عند وصولهم.



وتأتي هذه الخطوة، التي تدخل حيز التنفيذ غدا السبت، وسط مخاوف متزايدة بشأن انتشار سلالة جديدة من فيروس "كورونا" المعروفة باسم "B.1.1.529"، والذي يحذر خبراء الأمراض المعدية من أنه قد يكون أكثر عدوى من السلالات السابقة أو يجعل اللقاحات الموجودة أقل فعالية.

وتعتزم اليابان تشديد قيود الدخول للمسافرين القادمين من 6 دول من بينها جنوب إفريقيا وبوتسوانا اعتبارا من غدا السبت وذلك على خلفية ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا.



ذكر ذلك النبأ العاجل تليفزيون هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه)، دون ذكر المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



يشار إلى أن المملكة المتحدة أعلنت، الليلة الماضية، حظر الرحلات الجوية من 6 دول إفريقية "مؤقتا"، اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر الجاري، بسبب ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا انتشرت مؤخرا في جنوب أفريقيا، يطلق عليها اسم" بي 1.1.529 ". وسيشمل قرار الحظر كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الست، وهي جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإيسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا.