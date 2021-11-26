ضبط أسماك مملحة ومدخنة منتهية الصلاحية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط مدير مسئول ومدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من أسماك مملحة ومدخنة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط مسئول ومدير ثلاجة أغذية، بحوزته ضبط بحوزته (1,6 طن "أسماك مملحة ومدخنة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.