الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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توصيات ندوة «الدستور» لمناهضة العنف ضد المرأة

ندوة الدستور
ندوة الدستور

عقدت جريدة «الدستور» ندوة تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة وحملة الـ16 يوم» يوم 24 نوفمبر الماضي بحضور أمل سلامة عضو مجلس النواب، والدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني ومؤسس حملة إنتي الأهم، والكاتبة الصحفية داليا فكرى.

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«الـ16 يوم» وهي حملة تبدأ أنشطتها في الفترة من 25 من نوفمبر وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان حيث أعلن المجلس القومي للمرأة أن الحملة هذا العام ستكون تحت شعار «كوني».

وتم التوصل للعديد من التوصيات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة حيث شملت التوصيات ما يلي: -

  • المزيد من الجهد الإعلامي فيما يخص مناهضة العنف ضد المرأة من خلال الأعمال التليفزيونية.
  • التوصية بضرورة تنفيذ القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.
  • التأكيد على الإعلام بوجود عيادة للمرأة الآمنة بالقصر العيني ومستشفيات جامعية مثل جامعة عين شمس وجامعة المنصورة.
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  • الحديث حول خطورة ختان الإناث والأثر النفسي والجسدي السيء للغاية نتيجة له.
  • التطرق للحديث عن المرأة المعيلة والتمكين الاقتصادي للمرأة.
  • كيف يمكن حماية المرأة من عنف الزوج من خلال القوانين.
  • الحديث عن قضية الزوجة الثانية ومسألة إعلام الزوجة الأولى.
  • لايزال مصر من أعلى الدول في العالم لنسبة الختان الإناث بسبب الموروثات الثقافية الخاطئة.
  • ضرورة التطرق لقضايا العنف ضد المرأة في كافة الأوقات وليس فقط أوقات المناسبات والأيام العالمية أو وقت حدوث كارثة انسانية مثل وفاة فتاة بسبب الختان.
  • يترسخ عند النساء والرجال فكرة التحرش بهم في الصغر فلايزال يتذكر ما تعرض له مهما مرت السنين، فيعد التحرش صورة قاسية من صور العنف ولابد من التوعية ضده.
مناهضة العنف ضد المرأة وحملة الـ16 يوم الكاتبة الصحفية داليا فكرى مؤسس حملة أنتي الأهم بضرورة تنفيذ القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة خطورة ختان الإناث

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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