توصيات ندوة «الدستور» لمناهضة العنف ضد المرأة

عقدت جريدة «الدستور» ندوة تحت عنوان «مناهضة العنف ضد المرأة وحملة الـ16 يوم» يوم 24 نوفمبر الماضي بحضور أمل سلامة عضو مجلس النواب، والدكتور إبراهيم مجدي استشاري الطب النفسي، والدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بالقصر العيني ومؤسس حملة إنتي الأهم، والكاتبة الصحفية داليا فكرى.

«الـ16 يوم» وهي حملة تبدأ أنشطتها في الفترة من 25 من نوفمبر وهو اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، حتى 10 من ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان حيث أعلن المجلس القومي للمرأة أن الحملة هذا العام ستكون تحت شعار «كوني».

وتم التوصل للعديد من التوصيات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة حيث شملت التوصيات ما يلي: -

المزيد من الجهد الإعلامي فيما يخص مناهضة العنف ضد المرأة من خلال الأعمال التليفزيونية.

التوصية بضرورة تنفيذ القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة.

التأكيد على الإعلام بوجود عيادة للمرأة الآمنة بالقصر العيني ومستشفيات جامعية مثل جامعة عين شمس وجامعة المنصورة.