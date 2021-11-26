ماجدة الرومى: لبنان يتعرض لأعنف عملية تخويف وتهجير

علقت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، على ما يحدث في لبنان، خلال الحفل الذي أقامته على مسرح إمارة دبي الإماراتية.

ونشرت ماجدة الرومي، تفاصيل الكلمة التي قالتها على مسرح الحفل، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت في نصها: "كنت بحب عايدكن بعيد الاستقلال.. بس انتوا وأنا منعرف إن لبنان قراره محتل من 1975 ونحن نتعرض لأعنف عملية تجويع تخويف تهجير وقتل مجاني".

وأضافت: "انتو مش مغتربين انتو ضمن الوطن العربي الأكبر اللي نحنا مننتمي إلو، نحنا بعدنا ضمن الخليج العربي اللي بتعنينا سيادته وحريته واستقلاله".

وتألقت الفنانة ماجدة الرومي، في حفلها الأخير الذي أحييته، أمس، في دبي، وافتتحت من خلاله سلسلة حفلات على مدرج مدينة دبي للإعلام.

وقدمت ماجدة، في حفل دبي أبرز أغنياتها مثل؛ "كلمات"، "اسمع قلبي"، "أنت الملك قلبي"، كما ذهبت إلى الطرب الأصيل بأغنية "أنا كل ما قول التوبة"، بالإضافة إلى باقة أخرى من الأغنيات التي قدمتها على المسرح وسط تفاعل الجمهور.

وأحيت ماجدة الرومي، مؤخرًا، حفلًا في دار الأوبرا المصرية، وقبله في الأردن على مسرح جرش، حين تعرضت لوعكة صحية، وكادت تقع على المسرح، إلا أنها سرعان ما عاودت الغناء، لتوضح لاحقًا، أن السبب لم يكن صحيًا أكثر من كونه معنويًا، حيث أكدت أن هذا المسرح يكتنز العديد من الذكريات العزيزة على قلبها، حيث شاركها عليه العزف العديد من المحبين الذين رحلوا.