الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ماجدة الرومى: لبنان يتعرض لأعنف عملية تخويف وتهجير

ماجدة الرومي
ماجدة الرومي

علقت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، على ما يحدث في لبنان، خلال الحفل الذي أقامته على مسرح إمارة دبي الإماراتية.

ونشرت ماجدة الرومي، تفاصيل الكلمة التي قالتها على مسرح الحفل، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقالت في نصها: "كنت بحب عايدكن بعيد الاستقلال.. بس انتوا وأنا منعرف إن لبنان قراره محتل من 1975 ونحن نتعرض لأعنف عملية تجويع تخويف تهجير وقتل مجاني".

وأضافت: "انتو مش مغتربين انتو ضمن الوطن العربي الأكبر اللي نحنا مننتمي إلو، نحنا بعدنا ضمن الخليج العربي اللي بتعنينا سيادته وحريته واستقلاله".

وتألقت الفنانة ماجدة الرومي، في حفلها الأخير الذي أحييته، أمس، في دبي، وافتتحت من خلاله سلسلة حفلات على مدرج مدينة دبي للإعلام.

وقدمت ماجدة، في حفل دبي أبرز أغنياتها مثل؛ "كلمات"، "اسمع قلبي"، "أنت الملك قلبي"، كما ذهبت إلى الطرب الأصيل بأغنية "أنا كل ما قول التوبة"، بالإضافة إلى باقة أخرى من الأغنيات التي قدمتها على المسرح وسط تفاعل الجمهور.

وأحيت ماجدة الرومي، مؤخرًا، حفلًا في دار الأوبرا المصرية، وقبله في الأردن على مسرح جرش، حين تعرضت لوعكة صحية، وكادت تقع على المسرح، إلا أنها سرعان ما عاودت الغناء، لتوضح لاحقًا، أن السبب لم يكن صحيًا أكثر من كونه معنويًا، حيث أكدت أن هذا المسرح يكتنز العديد من الذكريات العزيزة على قلبها، حيث شاركها عليه العزف العديد من المحبين الذين رحلوا.

اسعار حفل ماجدة الرومي بالأوبرا السيدة ماجدة الرومي الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي النجمة اللبنانية ماجدة الرومي النجمة ماجدة الرومي تفاصيل حفل ماجدة الرومي بدبي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

39 مصابًا بحادث تصادم فى العلمين.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف

كتما أنفاسها لممارسة الرزيلة.. «أمل» ضحية العلاقة المحرمة بين والدتها وعشيقها

بالأسماء.. المصابون في حادث «تل العيس» بالعلمين

«الصحة»: ما زلنا في ذروة موجة كورونا الرابعة.. والمنحنى متذبذب

طفل افتتاح طريق الكباش: «حديث الرئيس معنا في الحفل زادني فخرًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا من ملاوى

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب