الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط موظف فى القاهرة تقاضى رشوة مقابل إنهاء بعض إجراءات البناء

تقاضى رشوة
تقاضى رشوة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط موظف بأحد الأحياء حال تقاضيه رشوة مقابل إنهاء بعض إجراءات البناء بالمخالفة للقانون، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم مباحث المرافق بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية)، بتضرره من (أحد موظفى الحى) لسابقة التحصل منه على مبلغ مالى على سبيل الرشوة، مقابـل إنهاء إجراءات تصالح بناء دور سكنى بالعقار محل سكنه.

وفى وقتٍ لاحق، فوجئ بقيام موظفى الحى بهدم جزء من سقف ذات الدور المشار إليه، وعقب تواصله معه طلب منه مبلغ مالى آخر؛ لإعطائه لموظفى الحى للسماح له ببناء السقف مرة أخرى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهم اثناء إستلامه المبلغ المالى المتفق عليه أسفل العقار محل سكنه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تضمن قانون العقوبات، في الباب الثالث منه علي عقوبة جريمة الرشوة.

رجال المباحث امن القاهرة أحد الأحياء رشوة إجراءات البناء

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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