ضمن الموجة الـ 18.. إزالة 145 تعد على مساحة 24462 مترا بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مستمرة بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي أسفرت عن إزالة 145 حالة تعد بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد اراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

و أوضح محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، نفذت إزالة 145 حالة تعد على مساحة 24462 متر مباني في (ههيا - كفر صقر - أولاد صقر - منيا القمح - الإبراهيمية - بلبيس ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و أشار المحافظ استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

- إزالة 1782 حالة تعد خلال المرحلة الثانية من الموجة 18

المرحلة الثانية من الموجة الـ 18، و التي أسفرت عن إزالة 1782 حالة تعدٍ بمختلف مراكز ومدن محافظة الشرقية، واسترداد 163 ألفا و930 متر مبانٍ و818 فدانا و7 قراريط و5 أسهم أراضٍ زراعية، بموجب إزالة 1461 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة 163 ألفا و930 متر مبانٍ، بالإضافة إلى إزالة 321 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أراضي زراعية بمساحة 818 فدانا و7 قراريط و5 أسهم، وذلك بمختلف مراكز المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

و كان محافظ الشرقية، قد وجه استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداًعلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.