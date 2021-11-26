الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

العراق: العثور على أحد الأوكار الإرهابية وضبط صواريخ وعبوات ناسفة فى نينوى

العراق
العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، عن العثور على أحد الأوكار الإرهابية وصواريخ وعبوات ناسفة وقنابل خلال عملية أمنية في محافظة نينوي الواقعة شمالي البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية ـ في بيانٍ أوردته قناة (السومرية) العراقية الإخبارية اليوم ـ بأن "القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوي تواصل واجباتها لملاحقة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية وإنفاذ القانون، وتطهير الأراضي، حيث تمكنت من العثور على 5 عبوات ناسفة وقنابل هاون مختلفة الأحجام، كما دمرت أحد الأوكار الإرهابية".

وأضاف البيان: "أن القوات الأمنية تمكنت أيضًا من إلقاء القبض على مطلوبين في ناحية حمام العليل وضبطت مسدسات وعتاد كلاشنيكوف، وعثرت أيضًا على 13 قنبلة هاون عيار 120 ملم و4 صواريخ ما تسمى جهنم و5 صواريخ كاتيوشا و34 إطلاقات مدفع في قرية أبوفشكة ضمن قاطع عمليات نينوي، فضلا عن إلقاء القبض على اثنين من المطلوبين في محافظة نينوي الواقعة شمالي البلاد".

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه قيادة عمليات ديالي، عن انتهاء المرحلة الثانية من العملية الأمنية في محافظة ديالي العراقية.

وقالت خلية الإعلام الأمني - في بيانٍ أوردته قناة (الإخبارية العراقية)- "إن قيادة عمليات ديالي، أنهت المرحلة الثانية التي انطلقت بإشراف قيادة العمليات المشتركة"، مشيرة إلى أن نتائج العملية أسفرت عن العثور على وكر للإرهابيين يحوي عتادًا وصواريخ قاذفة (أر. بي. جي. 7) وأشرطة (بي. كي. سي.)، وعبوات ناسفة ومواد لوجستية، موضحًا أن القوات الأمنية تعاملت مع المواد المضبوطة وفق السياقات.

خلية الإعلام الأمني العراق الأوكار الإرهابية عبوات ناسفة العراق القوات الأمنية

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