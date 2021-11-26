منها مواهب وإبداعات أبناء القرية.. «ثقافة الجيزة» تنظم عددا من الأنشطة الثقافية

أقام فرع ثقافة الجيزة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة الفنان جلال عثمان عدداً من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نظم بيت ثقافة كرداسة بالتعاون مع الإدارة التعليمية بكرداسة احتفالية ثقافية فنية تضمنت محاضرة بعنوان "مواهب وإبداعات القرية" ألقاها الدكتور ربيع شكري، إلى جانب ورشة تعليم التطريز على القماش، بالإضافة إلي ورشة إعادة تدوير لعمل حامل موبايل من خافض اللسان، وكذلك عرض عرائس وعرض تنورة للفنان سيد المصرى، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة.

- يوم ثقافي بمكتبة القطوري ضمن فعاليات مبادرة "لا للعنف والتعصب والتنمر"



وضمن فعاليات مبادرة "لا للعنف والتعصب والتنمر"، أقامت مكتبة القطوري بالتعاون مع الإدارة الصحية بمدينة العياط يوم ثقافي، و قدم كرم ربيع محاضرة بعنوان "العنف ضد المرأة" تناول خلالها التأكيد على رفض هذه الظاهرة لما لها من نتائج خطيرة على استقرار الأسرة ونهضة المجتمع.

كما أوضح طرق القضاء على هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ندوة بعنوان "خطورة الزواج المبكر" دارت حول مفهوم الزواج المبكر وأضراره ودور الدولة في الحد من هذه الظاهرة، بجانب عرض مسرح للعرائس مع الرواد، فيما قدمت مكتبة سقارة الثقافية بالتعاون مع جمعية حقوق الطفل والوحدة المحلية بسقارة إحتفالية بمناسبة أعياد الطفولة تضمنت فقرات فنية لإكتشاف مواهب في الغناء والإنشاء الديني وورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم على الزجاج.

وضمن مبادرة نقرأ لنرتقي ناقشت مكتبة الناصرية كتاب "التلوث المائي" تأليف طلعت إبراهيم، تناول أسباب التلوث المائي وأنواعه ومصادره والآثار المترتبة عليه وكيفية مواجهة مشكلة تلوث المياه، وكذلك ناقشت مكتبة دور التربية كتاب "عندما رحل القمر" تأليف كاتي نهرا دارت أحداث القصة في تصور خيالي حول كيف ستعيش الكائنات الحية اذا رحل القمر عن كوكبنا، بينما قدمت مكتبة الكوم الأحمر محاضرة بعنوان "التصدي للفكر المتطرف" تناولت مفهوم التطرف والإرهاب، وكيفية التصدي للفكر المتطرف ومواجهته، فيما نفذت بيت ثقافة المنوات ورشة فنية عن ترشيد استهلاك المياه.



ومن جانب آخر، قدم قصر ثقافة الجيزة ورشة للتدريب على الجمباز للمدربة ولاء طارق، وأخرى لتعليم رسم طبيعة صامتة، فيما أقامت مكتبة أم خنان ورشة فنون تشكيلية عن البيئة، بينما قدمت مكتبة الشيخ ورشة فنية لتعليم فن الطباعة بالتعاون مع مدرسة طارق بن زياد، كما أقامت مكتبة ساقية مكي ورشة فنون تشكلية للتعبير عن "أعياد الطفولة"، ونفذ قصر ثقافة العياط مسابقة ثقافية عن التاريخ والعلم، فيما عرض مركز طفل المنيرة الغربية فيديو بروجيكتور لفيلم "الفريق نون".