الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 500 كيلو حلاوة وطحينة مغشوشة الوزن والمكونات ببورسعيد

حلاوة وطحينة مغشوشة
حلاوة وطحينة مغشوشة

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد،  اليوم الجمعة،  من ضبط أحد المحال التجارية بدائرة حى الجنوب، وبحوزته كمية تقدر بـ 300 كيلو جرامات داخل علب حلاوة طحينية مثبت عليها 2 ستيكر سهل النزع، ومدون بكل ستيكر فئة وزن مختلفة، وعند وزن العبوة علي الميزان تبين وزن مخالف للأوزان المثبتة على العبوات  .

تمكن أفراد الحملة من العثور على كمية تقدر بـ 170 كيلو جرامات من العسل الأسود داخل ذات المحل، وذلك لقيامه بوضعه داخل صفائح مثبت عليه ستيكر سهل النزع أيضاً، مما يعد غشًا وتدليسًا علي المستهلكين، ومخالفًا لأحكام القانون 281 لسنة 1994 والخاص بالغش التجاري وقمع التدليس .

تم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير محضر برقم 1229 لسنة2021 جنح جنوب تاني، وذلك  خلال حملة مكبرة لملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون، بتعليمات من ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، الذي شدد علي تكثيف الرقابة على الاسواق وكذا المحال التجارية والسوبر ماركت، حفاظًا على صحة المواطنين من المخالفين

أقيمت الحملات تحت إشراف محمد عوض عبد الله وكيل المديرية، الذى وجه محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية بتشكيل حملة بقيادة صابر الليلى رئيساً للحملة، وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية.

تعليم خلال على مدير الاسواق التجارة التجارى حملات وزارة التموين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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