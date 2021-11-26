متحور جديد في إفريقيا.. إجراءات عالمية مشددة ووقف الطيران للقارة السمراء

أثار رصد متحور جديد من فيروس كورونا فى إفريقيا، الرعب فى العديد من الدول التى سارعت في وقف الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا لمنع انتشار السلالة الجديدة.

ويرصد الدستور من خلال التقرير التالى أبرز الدول والإجراءات التى اتخذتها لمنع انتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا.

الاتحاد الأوروبي يوقف الرحلات من جنوب إفريقيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه سيعمل على وقف الرحلات من جنوب إفريقيا لمنع انتشار السلالة الجديدة من كورونا.

جاء ذلك عقب اقتراح المفوضية الأوروبية بتعليق الرحلات الجوية القادمة من دول جنوب القارة الأفريقية.

وأعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أنها تريد وقف السفر الجوي من جنوب قارة إفريقيا لمواجهة انتشار متغير جديد للفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

ألمانيا تعتزم وقف معظم رحلاتها من القارة الإفريقية

كما أعلنت برلي أنها تنوى وقف أغلب الرحلات من دول جنوب القارة الإفريقية لمنع انتشار سلالة كورونا الجديدة.

بريطانيا تحظر السفر وتضيف الدول الإفريقية للقائمة الحمراء

فيما حظرت المملكة المتحدة كافة الرحلات من تلك الدول، منعا لانتشار السلالة الجديدة التي قدر العلماء أنها ظهرت للمرة الأولى في دول إفريقية.

وأصدر وزير الصحة البريطاني ساجيد جاويد قرارا بتعليق رحلات الطيران من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وبوتسوانا وإيسواتيني وزيمبابوي اعتبارا من اليوم الجمعة، لافتا إلى أن هذه الدول ستضاف إلى القائمة الحمراء.

وأوضح جافيد أن المتغير الجديد الذي تم تحديده في جنوب إفريقيا قد يكون أكثر قابلية للانتقال من سلالة دلتا، مشيرا إلى أن اللقاحات حاليا قد تكون أقل فعالية.

إيطاليا تمنع دخول القادمين إليها من الدول الإفريقية

فيما منعت إيطاليا، اليوم الجمعة، دخول القادمين إليها الذين زاروا بعض دول جنوب القارة الإفريقية خلال الـ14 يوما الماضية بسبب تفشي السلالة الجديدة من كورونا.

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الإفريقي الجديد

سجلت السلطات الإسرائيلية اليوم الجمعة، إصابة بالمتحور الجديد لكوفيد-19، المرصودة في جنوب إفريقيا.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم تسجيل إصابة لدى شخص عائد من ملاوي،مضيفة أن هناك اشتباه بحالتين اخريين لأشخاص عائدين من الخارج تم وضعهما في الحجر الصحي.

يجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية قد تعقد اجتماعا للخبراء، اليوم الجمعة، لتقييم متحور فيروس كورونا الجديد "بي. 1. 1. 529".