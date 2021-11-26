الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«3 مدن سكنية وجسرين».. تفاصيل المشروعات المصرية في إعمار غزة

دعم مصر لقطاع غزة
دعم مصر لقطاع غزة

كشف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، ناجي سرحان، عن بدء عملية إعمار المنازل المدمرة كليًا، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي.

وأوضح سرحان، في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم توزيع منح مالية للدفعة الأولى من المواطنين الذين دُمرت منازلهم كليًا، الأربعاء الماضي، وذلك للبدء في عملية إعمار منازلهم.

وأشار إلى أن قيمة خسائر الأضرار الجزئية بلغت نحو 42 مليون دولار، وحتى الآن يوجد تعهدات بـ20 مليون، مما يعني أن 50% من الأضرار الجزئية تحت العمل، إما تم تعويضها أو جار التعويض.

المشروعات المصرية

وفيما يخص المشروعات المصرية الإسكانية في غزة، قال سرحان: "إن القاهرة بدأت بالعمل في تعبيد شارع الرشيد، شمالي القطاع، وذلك كمرحلة أولى".

وأضاف سرحان، أن مصر تنوي بناء 3 مدن سكنية؛ الأولى شمالي القطاع وتضم 500 وحدة سكنية، والثانية في الشمال أيضًا وتضم 700 وحدة، وأما الثالثة في منطقة الزهراء وسط القطاع، وتضم 1500 وحدة.

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن الحكومة المصرية تفكر في إنشاء جسرين، الأول في منطقة الشجاعية شرقي غزة، والثاني في منطقة السرايا وسط المدينة.

آلية إعادة الإعمار

وعن آلية إعادة الإعمار، قال سرحان، إن وزارته لا تستلم الأموال من المانحين، إنما تذهب مباشرة للمتضررين، مضيفًا: "نحن نحصر الأضرار ونعِّد كشوفات المتضررين التي نقدمها للجهة المانحة، التي بدورها ترسل أموال الإعمار إلى المتضرر نفسه، أو المقاول المسؤول عن البناء".

وأوضح أن الوزارة بدأت بإعادة الإعمار في غزة بعد نحو 6 شهور من العدوان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنها شرعت بإصلاحات مؤقتة للطرق وشبكات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، خلال الحرب، وذلك لضمان تقديم الخدمة للمواطنين آنذاك.

وأشار وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، إلى أن هناك خطة للجهات المانحة لإعادة الإعمار، بقيمة 3.8 مليارات دولار، تشمل إعادة إعمار الأضرار المباشرة وغير المباشرة، والمشروعات الاقتصادية التي تعيد الحياة للقطاع مرة أخرى.

مصر إعادة اعمار قطاع غزة وزارة الاشغال والاسكان الفلسطينية قطاع غزة العدوان الإسرائيلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة 2021

بلاغ للنائب العام ضد الفنانة مها أحمد بسبب «حوار ميجو»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الجمعة 26-11-2021

قيود إضافية في دول أوروبية ومخاوف من متحور جديد في جنوب إفريقيا

CNN عن حفل «طريق الكباش»: يبرز مقومات الأقصر السياحية

صحيفة برطانية: لندن تُخطط لإعادة نشر معداتها العسكرية في ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

محمود الشربيني

أخطأ نجيب.. وأصاب نجيب! (2-2)

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب

وزيرة الطاقة الإسرائيلية: منتدى غاز المتوسط فرصة لتحقيق عالم "أنظف" بيئيًا