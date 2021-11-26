الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تصبح أول دولة تعلن الموافقة الكاملة على لقاح جونسون المضاد لكورونا

جونسون أند جونسون
جونسون أند جونسون

أصبحت كندا أول دولة على مستوى العالم تمنح لقاح جونسون أند جونسون المضاد لكوفيد-19 المكون من جرعة واحدة الموافقة الكاملة.
 

وذكرت صحيفة نيويورك ديلي نيوز الأمريكية أن شركة الأدوية التي تتخذ من نيوجيرسي مقرا لها كشفت أن وكالة الصحة الكندية "هيلث كندا" منحت اللقاح الضوء الأخضر بشكل كامل وتعود الموافقة السابقة عليه لشهر مارس الماضي بموجب أمر مؤقت صادر عن الوكالة.
 

وتأتي هذه الخطوة بعد أن كشفت البيانات الأولية التي تم جمعها خلال دراسة سريرية أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 85 % في الوقاية من الأمراض الشديدة، وأنه يوفر الحماية من دخول المستشفيات أو الوفاة بسبب كوفيد19- بدءا من 28 يوما عقب تلقي جرعة اللقاح.
 

ووافق مسؤولو الصحة في كندا أيضا على استخدام لقاحات أسترازينيكا وموديرنا و فايزر لجميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر.

كندا منح موافقة دول جونسون آند جونسون وافق لقاح جونسون اند جونسون الموافقة لقاح جونسو اول دولة كامل كورونا

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