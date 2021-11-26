الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

كردستان العراق يعلن قطع إيران إمدادات المياه بنسبة 100%

إقليم كردستان العراق
إقليم كردستان العراق

أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق، حسين حمة كريم، قطع إيران إمدادات المياه بنسبة 100%.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية، إن "70% من مياه نهر سيروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في أراضي إقليم كوردستان، وقد قطعت إيران هذه الإمدادات بنسبة 100% وغيرت مسارها، كما غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ولهذا انخفضت مناسيب مياه الأنهر في إقليم كوردستان بصورة ملحوظة".

وأشار حمة كريم إلى أن مسألة المياه مسألة سيادية تتحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية عنها، لهذا فإن من واجب بغداد أن تخوض مفاوضات في هذا الخصوص.

بدوره حذر مدير عام السدود في إقليم كردستان، أكرم أحمد، من الانخفاض الملحوظ الحاصل في مناسيب المياه في السدود هذه السنة.

ونقلت شبكة "رووداو" عن مدير عام السدود، أن "مناسيب المياه في السدود انخفضت هذه السنة بنسبة ملحوظة، وسيكون لشح المياه تأثير كبير على المواطنين، خاصة الساكنين على ضفاف الأنهار".

وأوضح أن "المياه التي توفرها الآبار ستقل بدرجة أكبر، وقد تم إبلاغ أصحاب الأراضي الزراعية المحاذية للأنهار في إقليم كردستان ووسط العراق بعدم زراعتها هذه السنة بسبب شح المياه".

وكان وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، قد أعلن مؤخرا أن المياه التي تصب في أراضي العراق قادمة من إيران، بلغت مستوى الصفر، وقال إن "إمدادات المياه قطعت بالكامل والجانب الآخر ليس مستعدًا لمشاركة الضرر مع العراق".

وعلى صعيد آخر، أعلنت الخارجية العراقية،  عودة 617 عراقيًا من العالقين على حدود بيلاروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان صحفي، إن "جهود الوزارة مستمرة بإعادة المهاجرين طوعيًا، وأعيد 617 مواطنًا بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية من العاصمة مينسك".

وأضاف أن "العودة الطوعية مسار إنساني واستجابة دبلوماسية وضعنا جميع القدرات لإنجاحها".

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد سيرت في 18 نوفمبر الجاري أول رحلة لإجلاء المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا إلى أربيل وعلى متنها 431 شخصًا قبل أن تواصل رحلتها إلى بغداد، وذلك بالتنسيق مع حكومة مينسك.

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