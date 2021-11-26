تفاعل دولى وعربى مع احتفالية الأقصر على مواقع التواصل

تصدرت احتفالية “الاقصر.. طريق الكباش ” الهاشتجات على مواقع التواصل الاجتماعى فمن ضمن الهاشتجات الأعلى تداول بين رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر هاشتجات طريق الكباش ولارا اسكندر المطربة التى قدمت الحفل مع المطرب محمد حماقى ، والمذيعة ايمان الحصرى مقدمة الفعالية .



وتصدر الحدث العالمي منصة تويتر بهاشتاج طريق الكباش واحتفالية الكباش حيث اشاد المصريون والعرب وشعوب من مختلف الجنسيات عن فخرهم بما قدمته ولازالت تقدمه الحضارة المصرية القديمة للانسانية.

وتشير شركة ميديا هب المنفذة لفعالية الأقصر طريق الكباش الى أنه خلال الاحتفالية تم إنارة البر الغربي ومعبد حتشبسوت وتمثالي ممنون مع انطلاقة أضواء الليزر، بالتزامن مع تحرك 3 ذهبيات عائمة صُممت على الطراز الفرعوني، وترمز لثالوث المعبودات الفرعونية: آمون وموت وخنسو.

وأضافت الشركة فى تصريحات خاصىة الى ان الاحتفالية الاسطورية تميزت بأنها قدمت مدينة الاقصر في ثوبها الجديد بعد تجديدات التي شهدتها مؤخراً منها كورنيش النيل باستعراض المعابد الاثرية والمناظر الطبيعية لنيل، وبتقديم ايضا فيلم تسجيلي قصير يحكي اكتشافات وتاريخ مدينة الاقصر بمشاركة عدد من النجوم منهم أسماء أبو اليزيد، سلمى أبو ضيف، عمرو وهبة ورامي عاشور.

وقدم الفنان محمد حماقي أغنية بلدنا حلوة مع الفنانة لارا اسكندر والتي شاركته الغناء باللغة الأجنبية وتألقت ايضا الفنانة هايدي موسى من خلال تقديمها انشودة آمون والتي لقت اعجاب واستحسان الجمهور بقيادة المايسترو نادر عباسي .

يشار الى انه اختتم منذ ساعات قليلة حفلا أسطوريا لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، حيث انطلق من ناحية الشمال شارك فيه ما يقرب من 400 شاب، مع تزيين المراكب المقدسة لثالوث طيبة، حيث انطلق الحفل من معبد خونسو بالكرنك، ثم نحو معبد الأقصر، وجاء ذلك ضمن خطة التطوير الكبرى للطريق بعد ردمه لسنوات.

بدأت احتفالية طريق الكباش بجولة تفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي مع وزير السياحة خالد عناني الذي قدم شرح تفصيلي عن المرجع التاريخي لطريق الكباش واهمية الترميمات التي شهدتها الاقصر في الفترة الاخيرة.