نقل رئيس التشيك إلى المستشفى بعد ساعات من خروجه منها

أعلن مكتب الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، اليوم، أنه عاد إلى المستشفى بعد خضوعه لفحص خاص بفيروس كورونا أعطى نتائج إيجابية.

وأوضح مكتب زيمان أنه تم تعليق جدول أعمال الرئيس للفترة التي سيتلقى خلالها العلاج من المرض في المستشفى العسكري المركزي في براغ.

يأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل إعلام محلية بأن زيمان الذي خرج من المستشفى الخميس، خضع لفحص جديد أعطى نتائج إيجابية إلا أنه لم تسجل لدى الرئيس أي أعراض من المرض.

وقضى زيمان، البالغ 77 عاما من عمره والذي يتحرك منذ ربيع 2021 على كرسي متحرك، في المستشفى العسكري المركزي في براغ الفترة من 10 أكتوبر إلى 25 نوفمبر حيث كان يتلقى علاجا من تشمع الكبد.

وأصيب الرئيس التشيكي بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" على الرغم من تلقيه، حسب وسائل إعلام محلية، جرعة ثالثة من لقاح ضد المرض.

وكانت الحكومة التشيكية قررت اليوم إعلان حالة الطوارئ في البلاد اعتبارا من 26 نوفمبر على خلفية تدهور الأوضاع الوبائية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكر التلفزيون التشيكي أن حالة الطوارئ التي سيفرضها مجلس وزراء التشيك اعتبارا من 26 نوفمبر ينص على إلغاء الفعاليات الثقافية الرياضية الجماعية بمشاركة أكثر من ألف شخص ووقف عمل المطاعم والبارات والنوادي بعد الساعة 22:00 في المرحلة الأولى.

وأضاف التلفزيون التشيكي أن دائرة الفعاليات الجماعية المسموح بإقامتها ستقتصر على بازارات ما قبل عيد الميلاد في الهواء الطلق، مبينا أن الإجراءات المخطط لها لا يمكن تنفيذها إلا في حال إعلان حالة الطوارئ، كما أشار إلى أنه من المتوقع إعلانها حاليا لمدة 30 يوما.

ومن المقرر، حسب تقارير إعلامية، أن يجري رئيس الوزراء، أندريه بابيتش، مؤتمرا صحفيا في الوقت القريب للإعلان عن الخطوات الجديدة.

وتشهد التشيك ارتفاعا غير مسبوق للإصابات الجديدة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19"، حيث سجلت البلاد يوم الثلاثاء الماضي حصيلة قياسية بلغت 25864 حالة.

وتواجه أوروبا بشكل عام زيادات ملموسة في مؤشرات فيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة الأمر الذي دفع حكومة دول المنطقة إلى تشديد القيود العامة للحد من انتشار الجائحة.