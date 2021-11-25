للعام الرابع.. «قومى المرأة» يُضىء مبناه الرئيسى باللون البرتقالى

أضاء المجلس القومى للمرأة اليوم مبناه الرئيسي باللون البرتقالى للعام الرابع على التوالي، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة والذى يوافق يوم 25 نوفمبر من كل عام، وبدء فعاليات حملة الـ 16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة ، والتى يطلقها المجلس تحت شعار "كونى" وتستمر حتى 10 ديسمبر.

تأتي إضاءة مقر المجلس الرئيسي باللون البرتقالى فى هذا اليوم تضامنا مع النساء والفتيات فى جميع أنحاء العالم، ودعمًا لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة فى العالم بأسره.

وينظم المجلس خلال حملة هذا العام العديد من الأنشطة والفعاليات تهدف إلى التوعية بمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله بمختلف أنحاء الجمهورية وخلق رفض مجتمعي للثقافات السلبية الموروثة حول العنف ضد المرأة، إضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لذلك.

وأطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر مرحلة جديدة من حملة "لأني رجل" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تسلط هذه المرحلة الضوء على دور الرجال في دعم ومساندة دور المرأة في المجال الخاص والعام.

وبدأت الحملة يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 بطرح أسئلة تشويقية للجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بهدف إجراء نقاش ورصد ردود وتفاعل المتابعات والمتابعين عبر الإنترنت حول الموضوعات الرئيسية التي تطرحها الحملة.

وتم إطلاق الفيديو الأول للحملة يوم الثلاثاء الماضي والذي يوضح الدور الإيجابي للآباء في المنزل وتأثير ذلك في تكوين شخصية وإدراك وقناعات الأبناء في المستقبل. وتم طرح الفيديو الثاني للحملة اليوم ويتم التركيز فيه على دور الرجل، كزميل ومدير في مكان العمل، وفي تعزيز بيئة عمل داعمة وغير تمييزية للمرأة وتضمن النجاح للجميع.

يتم تنفيذ هذه الحملة بدعم من الوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) والحكومة الكندية.