مصممة لوجو الأقصر: سعيدة بالمشاركة فى حفل «طريق الكباش»

أعربت المصممة المصرية العالمية غادة والي، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، عن سعادتها باستخدام شعار الأقصر الخاص بها في الحفل الخاص بافتتاح طريق الكباش الذي انطلق الليلة بعرض مهيب، والتي عملت عليه على مدار شهور بشكل دقيق، واستطاعت الدولة تنفيذه بحرفية مع العديد من فرق العمل والجهات المختلفة.

وقالت والي عن الشعار، إن الأقصر كانت معروفة لدى قدماء المصريين بأنها عاصمة العالم، كان لدى المصريين نظرية مفادها أن الأقصر هي المكان الذي بدأت فيه الحياة، وتأتي كلمة الأقصر في الأصل من "القصور".

تهدف إعادة تسميتها الأقصر إلى تغيير نظرة الشباب إلى التاريخ، حيث أرادوا ربط التاريخ والحاضر والمستقبل، لذلك عملت على تصميم شعار يدمج بين نظام الكتابة الهيروغليفية والنصوص الحديثة، بالإضافة إلى نظام الألوان الديناميكي والحيوي المستوحى من أصباغهم الأصلية الموجودة في بعض المعابد التي لا تزال قائمة، حيث تهدف الهوية الملونة إلى التركيز على ثراء تراث وحيوية أهل الأقصر الحالية.

وتظهر قوة تاريخ الأقصر في أسلوب الصورة والرسوم التوضيحية، والمبنية على النسب، وهي وحدة قياس استخدمها الفنانون المصريون القدماء منذ فترة طويلة لتحديد نسب الشكل البشري.

وتابعت: “مفهوم ما وراء ذلك مستوحى من أيديولوجيتهم وإيمانهم بأنه لا يوجد شيء ثابت في عالمهم، كل شيء كان في حركة مستمرة، حتى في الموت، إنهم لا ينتهون عند هذا الحد، فهناك الحياة الآخرة التي يستعدون لها، لقد اعتمدت على هذا المفهوم وجعلته المحور الرئيسي للشعار”.

وانتهى قبل قليل حفل افتتاح “طريق الكباش” بالأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشارك في الحفل باقة من الإعلاميين والفنانين المصريين والعالمين، مع بعض العروض الاستعراضية الملهمة، التى تزينت بالألوان والإضاءات الفرعونية، فضلًا عن التصميمات الهندسية وأعمال الترميم التي أُنجزت، كي تعيد الحياة مرة أخرى لمدينة الأقصر السياحية، كما أن البر الغربي منها أُضىء بالألوان الذهبية وكذا بيوت أهالي الأقصر الشاهدة على هذا الحدث

