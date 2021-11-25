الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

خبير سياحى: التجهيز لحفل «طريق الكباش» بدأ قبل 4 أشهر

مصطفي خلف في استقبال
مصطفي خلف في استقبال خالد العناني وزير السياحة

قال الخبير السياحي مصطفي خلف، مدير أحد الفنادق الكبري في مدينة الأقصر، إن حفل افتتاح طريق الكباش الذي انتهي منذ قليل قدم أهم ترويج للأقصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حفل الافتتاح أعاد للأقصر مكانتها العظيمة موضحًا أن حفل الافتتاح الذي استمر لمدة ساعتين شهد مجهودًا كبيرًا لإخراجه بتلك الصورة.

وأشار إلى أن التجهيزات بدأت منذ 4 شهور وتم التنفيذ خلال شهرين ونصف قبل افتتاح اليوم، مُشيرًا إلى أن بعضًا من فريق العمل كان مقيمًا بالفندق الذى استضاف 6 من وزراء الحكومة ووزير الداخلية وقيادات من وزارة الطيران ومساعدين لوزارة السياحة وعدد كبير من الحضور.

وأوضح أن الفيلم التسجيلي الذي تم إذاعته عبر عن الأنشطة الأخري الموجودة في الأقصر والتي يستطيع السائح أن يقوم بها عقب انتهاء جولته بالمعابد مما يوضح أن الاستمتاع بالأقصر غير قاصر علي السياحة الثقافية فقط.

وشهدت مدينة الأقصر، مساء اليوم، افتتاح طريق الكباش الأثري، في حفل يأتي بعد أشهر من احتفال نقل المومياوات الملكية الذي أبهر العالم في أبريل الماضي.

وكان وزير السياحة والآثار  خالد العناني، قد لفت في بيان له، قبل أسابيع إلى أن "الهدف من افتتاح الطريق هو الترويج للسياحة وإظهار جمال الأقصر"، علمًا بأن الطريق يربط معبدي الكرنك والأقصر، أقدم المعابد في مصر.

مصر سياحة وزير السياحة وزارة السياحة طريق الكباش القطاع السياحي

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