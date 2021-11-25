انفراد لـ«الدستور».. «التموين» تحدد أسعار تداول القمح والدقيق

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، قرارا بتحديد أسعار تداول القمح والدقيق التمويني 83%.

ونص القرار- الذي انفردت الدستور بالحصول على نسخة منه- على الآتي: يحدد سعر بيع الطن من القمح التمويني مختلف الدرجات المسلم للمطاحن التموينية بمبلغ 5525 للطن طبقا لمتوسط تكلفة توفير طن القمح تسليم الصوامع والشؤون المخزن بها القمح التمويني.

ويحدد بيع سع الطن من الدقيق التمويني استخراج 83% بمبلغ 6900 جنية للطن للمخابز التي تعمل بالمنظومة الجديدة بواقع 690 جنيها للجوال زنة 100كجم قائم و345 جنيها للجوال 50 كجم ويتم العمل بذلك بدءا من اليوم وعلى الجهات المعنية تنفيذ القرار.