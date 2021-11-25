الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ذا ناشيونال»: افتتاح طريق الكباش حدث فريد ويدعم قطاع السياحة

افتتاح طريق الكباش
افتتاح طريق الكباش

أكدت صحيفة "ذا ناشيونال"، الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس، أن إعادة مصر لافتتاح طريق الكباش في الأقصر وتطويره حدث فريد فهو يأتي بعد سنوات من التجديد وفي محاولة لتنشيط قطاع السياحة في مصر، مشيرة إلى أن الطريق البالغ طوله 2700 متر أعيد للنور في حفل كبير.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتفال بدأ مع غروب الشمس بحضور موكب ضخم وعربات وقوارب على الطراز الفرعوني، مشيرة إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفل  بالأقصر الذي سيحيي المدينة وتاريخها كعاصمة سابقة للفراعنة.

وفي الوقت نفسه أبحرت ثلاثة قوارب على الطراز الفرعوني من الضفة الشرقية لنهر النيل، بينما يضاء معبد حتشبسوت على الضفة الغربية، بحسب الصحيفة مشيرة إلى أن كل قارب تم تصميمه لهذا الحدث ليكرم أحد الآلهة الفرعونية الثلاثة الأكثر احترامًا في الأقصر وهم إله الشمس آمون رع  ووإله القمر خونسو والإلهة الأم موت.

ونوهت "ذا ناشيونال"، إلى أن المئات من سكان الأقصر تدربوا على هذا العرض منذ شهور.، حيث استمرت التدريبات حتى بعد منتصف ليل الأربعاء، مع صوت موسيقى الأوركسترا في جميع أنحاء المدينة حيث قام مهندسو الصوت بإجراء فحوصاتهم النهائية.

وأكدت الصحيفة أن حفل طريق الكباش هو الموضوع الأكثر رواجًا في البلاد على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير أن إعادة افتتاح طريق الكباش يساهم في عرض الآثار التاريخية في مصر السياحة والترويج لها بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى إغلاق السفر الدولي العام الماضي، وبالفعل قبل حفل الافتتاح ذكرت الفنادق في القصر أنها محجوزة بالكامل لأول مرة منذ شهور.

وتم الاحتفال بطريق الكباش على غرار موكب المومياوات الملكي في القاهرة الذي أقيم في أبريل الماضي، حيث تم نقل الموكب عبر العاصمة وضم 22 مومياء قديمة من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي الجديد للحضارة المصرية.

مصر الكباش طريق الكباش الأقصر عبد الفتاح السيسي حتشبسوت

رئيس التحرير

وائل لطفي

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