غلق جناح عمليات بمستشفى خاص ومعمل تحاليل غير مرخص بالغربية

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، اليوم، أنه كلف الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية بإغلاق معمل تحاليل غير مرخص وجناح عمليات بمستشفى خاص بشارع البحر الرئيسي بمدينة المحلة أمام أبواب مستشفى المحلة العام لمخالفة اشتراطات التراخيص .

وأشار وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، إلي تدشين حملات موسعة وفحص التراخيص ومتابعة سير العمل داخل إحدى المستشفيات الخاصة والكائنة بشارع البحر الرئيسي أمام أبواب مستشفى المحلة العام.

وضمت الحملات لجنة العلاج الحر كل من الدكتور أحمد كامل الشيخ عضو العلاج الحر بالمديرية، والدكتور إبراهيم عامر عضو العلاج الحر بإدارة صحة أول المحلة، والدكتور مهاب صلاح عضو العلاج الحر بإدارة صحة ثان المحلة.

كما رصد للأعضاء اللجنة أثناء جولتهم داخل أقسام المستشفى الخاص عدم توافر إجراءات اشتراطات التراخيص لجناح غرف العمليات، وعدم استيفاء مسئولي المستشفى لأوراق التشغيل وفق اللوائح القانونية التي أقرتها وزارة الصحة للممارسة العلاج الحر، وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية الخاصة للمواطنين.

وتابعت اللجنة دورها برصد عدم وجود عمالة غير مؤهلة للفريق الطبي ولا تحمل مزاولة مهنة وعدم تطبيق سياسات واشتراطات مكافحة العدوى.

كما داهم أعضاء العلاج الحر إحدى معامل التحاليل الخاصة، واكتشفت اللجنة وجود عدد من المخالفات منها عدم استكمال اشتراطات التراخيص للمعمل المتواجد بميدان الشون التابعة لحي ثان المحلة بمحافظة الغربية.