الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يوجه بدراسة شكوى شاب من أبناء مؤسسة الهدى لرعاية الأيتام

طارق رحمي
طارق رحمي

رداُ على شكوى المواطن «م.ع» يبلغ من العمر 21 عاما وهو من أبناء مؤسسة الهدى لرعاية الأيتام ووجه عدة رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي شملت مناشدات لمحافظ الغربية لدراسة وضع الحالة وتوفير العناية اللازمة له، فقد وجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية على الفور مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ ما يلزم لتوفير شقة وفرصة عمل له.

وأفادت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية أن الشاب «م.ع» خرج بكامل إرادته ورغبته من أحد دور الأيتام وأخذ كامل مستحقاته المالية البالغة ٤٧ ألف و331 جنيه إلى جانب بعض شهادات استثمار البنك الأهلي متنوعة القيمة، وسيتم صرف مبلغ ٥٠ ألف جنيه من دار الأيتام كمساعدة له عند زواجه.

كما تم توفير فرصتي عمل له بعد خروجه من الدار بشركتين واحدة للمستلزمات الطبية والأخرى للورق، وتم فصله من العمل لعدم كفاءته وتكرر ذلك أكثر من مرة، إلى جانب توفير فرصة عمل جديدة بأحد شركات الكتان وإخباره بالميعاد ولكنه لم يحضر.

ووجهت المحافظة الدعوة له بالحضور للحصول على فرصة العمل حال رغبته في ذلك بجانب البدء في إجراءات توفير شقة سكنية

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