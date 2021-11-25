تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية بمحور أبوزيد خضر بالقاهرة

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع كمر معدنى خاص بإنشاء عدد 2 كوبرى مشاة بمحور أبوزيد خضر "امتداد محور المشير طنطاوى الغربى"، بدايةً الساعة 11 مساء يوم الخميس الموافق 25/11/2021 وحتى الساعة 6 صباح يوم الجمعة 26/11/2021 على أن يتم تنفيذ التحويلات المرورية التالية:

القادم من امتداد رمسيس اتجاه مناطق القاهرة الجديدة يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر يميناً شارع مدينة مبارك فالدوران والعودة يميناً محور الشهيد، واستكمال السير إلى مناطق القاهرة الجديدة والقطامية.

القادم من مناطق القاهرة الجديدة اتجاه محور أبوزيد خضر يسلك يميناً منزل المشير طنطاوى إتجاه محور الشهيد.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كانت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، قد أعلنت في وقت سابق عن إجراء تحويلات مرورية بعد غلق كلي للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري؛ لمدة 30 يومًا.

جاء ذلك بسبب البدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بمحور الفريق كمال عامر "محـور الزمر سابقا" وتقاطعه مع محـور صفط اللبن، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتبين قيام الشركة المنفذة للأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محـور الفريـق كـمـال عـامر - محـور الزمـر سـابقا- بالبدء في أعمـال تركيب الكمـر المعدني الخاص بالمحور، وتقاطعه مع محـور صفط اللبن تحديداً بالوصلة أعلى شارع السودان، وقسم شرطة بولاق الدكرور، والتي تخدم حركة المركبات القادمة من شارع ثروت اتجاه الطريق الدائري عن طريق محور صفط اللبن.

ويستلزم إجراء التركيب غلق كلى للوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري، وذلك لمدة 30 يوما فقط، ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الســاعة 5 صباح يـوم الأربعاء الموافق 1/12/2021، على أن تكون الأعمال ابتداءً من الساعة 1 صباحًا حتى الساعة 6 صباحاً فقط من كل يوم طوال فترة الأعمال.

وأجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة التحويلة المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع ثروت وترغب بالسير أعلى محور صفط اللبن اتجاه الطريق الدائري ومناطق كرداسة تتبع المسار الآتى: السير باتجاه المنزل المؤدي إلى مناطق قسم شرطة بولاق الدكرور – مستشفى بولاق العام ومنطقة صفط اللبن من أسفل "المنزل الكائن بجوار مدخل الوصلة المطلوب غلقها"، السير بعد نهاية المنزل يساراً بشارع مصطفى مشرفة.

-استكمال السير بامتداد شارع مصطفى مشرفة حتى بداية شارع التحرير "الكائن أسفل محـور صفط اللبن"، وصولا حتى المطلـع المـؤدى إلـى محـور صفط اللبن من منطقة الشربجي.

- السير باتجاه المطلع المؤدي إلى مناطق الطريق الدائري - كرداسة بعد تجاوز منطقة الغلق الكلي بسبب الأعمال المشار إليها.

وأوضح المصدر، أن المطلع الأخر لمحور صفط اللبن الذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع السودان وشارع التحرير "بالدقى" يعمل بكامل طاقته على مدار اليوم، ويمكن استخدامه بديلًا أيضا للوصلة المؤدية إلى الطريق الدائري أثناء فترة الأعمال والغلق الكلي المشار إليها، مضيفًا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة وقامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين.