الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

وكالة الفضاء المصرية تستضيف طلاب معاهد الهندسة والمعاهد العليا التابعة للتعليم العالى

وكالة الفضاء المصرية
وكالة الفضاء المصرية

استضافت وكالة الفضاء المصرية وفدا طلابيا من مراحل مختلفة بالمعاهد الهندسية والمعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للتعرف على معاملها ومختبراتها بما يتلاءم مع تخصصاتهم في مجال الكهرباء والميكاترونكس.
كان في استقبالهم الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي، الذي استهل حديثه بإعرابه عن سعادته بزيارة الشباب الواعد المتطلع لمستقبل مهني مشرق للوكالة، مؤكدا دور الوكالة في نشر كل ما يتعلق بشئون الفضاء لجميع أبناء الوطن، وذلك في ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻤﺮ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺑﻴﻦ وكالة الفضاء والجامعات المصرية.
وتفقد الطلاب معامل الوكالة ومنها معمل الحمولة الفضائية، والنموذج الهندسي، ومعمل مشروع الأقمار الصناعية التعليمية.
وعقب الجولة، شاهد الطلاب فيلما تسجيليا عن "الحياة على محطة الفضاء الدولية"، ثم تم تقديم بعض المحاضرات على الطلاب منها، محاضرة عن الأقمار الصناعية وأنظمتها الفرعية ألقاها المهندس محمود حسن نائب مدير مركز التصميم المتزامن، ومحاضرة عن (Designing Tools) ألقاها المهندس تامر أنور مهندس المحطات الأرضية، وعرضا عن قمر الجامعات المصري قدمه المهندس وسيم عيسى مدير مشروع تدريب قمر الجامعات.
ومن جانبه، أشاد الدكتور شريف شحاتة منسق الأنشطة الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التعليم العالي ووفد الطلاب بالزيارة، مؤكدين أن التعاون المشترك بين وكالة الفضاء المصرية والجامعات والمعاهد الهندسية أثمر عن تعرف الطلاب على ما يتم تنفيذه حاليا على أرض الواقع من أنشطة في مجال تكنولوجيا الفضاء وكل ما يخص الأقمار الصناعية.

الفضاء المصرية المعاهد العليا معاهد الهندسة وكالة الفضاء المصرية وزارة التعليم العالي

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