الخميس 25 نوفمبر 2021
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مصر

الصحة: تشغيل وحدة لجراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوى التخصصى

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تشغيل وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوي التخصصي، المنضمة حديثاً لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتكون أول وحدة بمستشفيات الوزارة بمحافظة المنيا وشمال الصعيد.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوحدة استقبلت، اليوم الخميس، أول حالتين، الأولى لسيدة تبلغ من العمر 69 عاما، تعاني من ضيق وارتجاع بابي، وتحتاج إلى إجراء قلب مفتوح وتغيير 2 صمام، والحالة الثانية لرجل يبلغ من العمر 61 عاما يعاني أيضاً من ضيق وارتجاع بابي ويحتاج لإجراء جراحة قلب مفتوح وتغيير صمام واحد.

من جانبها، قالت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة ، إن تشغيل  وحدة جراحة القلب المفتوح بمستشفى ملوي التخصصي، سيعمل على تخفيف أعباء ومشقة انتقال المرضى من المنيا وشمال الصعيد ، وكذلك تخفيف الضغط على مستشفيات محافظة القاهرة.

في السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبد الحكيم مدير مستشفى ملوي التخصصي، أن إفتتاح وحدة القلب المفتوح، سيعمل على إتاحة الخدمة باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية المتطورة وتقديم مثالا يحتذى به في التميز للمستشفيات الحكومية، مضيفاً أن الوحدة يعمل بها نخبة متميزة من كبار الأساتذة والاستشاريين والفنيين. 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

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وزارة الصحة والسكان مستشفى ملوي المنيا

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